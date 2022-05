"Precisamente porque es guardia civil, y por su perfil, sería un candidato increíble en Andalucía". El ex vicepresidente de Gobierno y presidente de la fundación de Podemos, Pablo Iglesias, entra en las negociaciones de la izquierda andaluza para reivindicar al candidato que los morados tratan de situar como cabeza de lista, el guardia civil y diputado por Cádiz Juan Antonio Delgado. Una opción que no ha sido respaldada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que este jueves acudió a Sevilla para apoyar a la candidata pactada por el resto de fuerzas, Inmaculada Nieto, portavoz parlamentaria de IU.

Después del apoyo de Díaz a la dirigente pactada por IU, Más País Andalucía y el resto de fuerzas andalucistas, Iglesias, el que sigue siendo una de las voces más autorizadas de Podemos, ha entrado de lleno en el debate para abogar por el gaditano como aspirante a presidir la Junta. Lo hace el mismo día en que expira el plazo para registrar la coalición y en medio de las fuertes tensiones que se han desatado en las últimas horas por la elección del candidato. Unas diferencias que han llevado al borde de la ruptura a las distintas fuerzas.

Después de expresar esta opinión, el ex dirigente ha indicado que no le "corresponde" a él "hacer ningún comentario a propósito" de esas negociaciones en el ámbito de la izquierda andaluza, y que "ahí son los responsables de los diferentes partidos políticos que forman Unidas Podemos (UP), o los eventuales aliados electorales, a los que les toca comunicar la gestión"."Puedo decir lo que opino en los medios, pero no me corresponde hacer ningún análisis o comentario", ha añadido en la entrevista, recogida por Europa Press. Iglesias, no obstante, ha apostillado que mantiene "mucha amistad personal" con Juan Antonio Delgado.

El diputado gaditano ha sido defendido en las filas moradas como una figura "transversal" que podría pasar por un independiente, pese a que el dirigente fue un fichaje personal de Pablo Iglesias, que ahora considera que sería una buena opción "Precisamente porque es guardia civil y por su perfil".

En las últimas semanas Podemos se ha esforzado en blindar a Delgado en un proceso de primarias interno en el que no se presentó ningún rival de peso, y que ha servido para revestir de legitimidad al diputado nacional a la hora de su desembarco andaluz. En las filas moradas apuntan a que Delgado es el único que se ha sometido a votación, considerando que esto le hace contar con más apoyo que cualquiera de las otras opciones.