La Audiencia Provincial de Zaragoza ha archivado la causa abierta contra la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que fue tratado de covid en un hospital de Logroño (La Rioja), según la información a la que ha tenido acceso El Periódico de España.

El juez del juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, la mantenía imputada por una presunta prevaricación, después de una larga instrucción, que se abrió por la denuncia de un particular, el abogado Antonio Urdiales, que se consideró afectado por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Marruecos, provocadas por la atención a Gali.

Lasala, que durante nueve meses no atendió a ninguna de las explicaciones de Exteriores (la investigación se abrió en julio pasado), acabó archivando en marzo pasado todas las acusaciones contra el ex jefe de gabinete de la exministra, por una posible falsedad documental, prevaricación y encubrimiento . Mantuvo aún imputada a González Laya pese a admitir que "por el momento no se ha conseguido indicio alguno" contra ella. Una semana después de esta decisión, que supuso un giro de 360 grados en la postura del juez, España y Marruecos sellaron la reconciliación.

El origen

El juez abrió la investigación después de que Urdiales presentara una denuncia porque resultaba "imposible de creer" que las autoridades "no conociesen" que en España había dos causas abiertas contra Gali. "No existe precedente en España, ni en ningún otro lugar, ni las repúblicas bananeras, que por motivos de humanidad, se conceda a un presunto delincuente, investigado por delitos de la máxima gravedad, un visado para acceder a territorio nacional".

Urdiales esgrimió para ser admitido como acusación particular el perjuicio que a él, con familia marroquí, le ocasionaba la crisis diplomática abierta con Marruecos por la atención a Gali. Se unió después otra acusación, en manos del letrado Juan Carlos Navarro, identificado por el Ejecutivo español como cercano a Rabat, que actuaba en representación de Juan Vicente Arias, exdiputado del PP. Su filiación política no es relevante, lo importante es la amistad que mantiene con Mohamed Rachad, con buenas conexiones con el Ejecutivo marroquí.