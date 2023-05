La candidata de Unides Podem -Esquerra Unida al Ayuntamiento de València Pilar Lima ha presentado hoy una denuncia en la Ciudad de la Justicia, ante la Fiscalía de València por delito de odio y discriminación al programa 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos, tras las burlas realizadas en su programa atacando su condición de persona sorda y del colectivo LGTBIQ+.

Lima ha explicado que presenta esta denuncia "no solo por mi, sino para plantarle cara a un poder mediático que lanza mensajes muy peligrosos, y es que si eres sorda, lesbiana, si eres una persona que no entra en el canon de algunos consideran que no eres capaz y que puedes ser objeto de burla, las palabras de El Hormiguero son la base del acoso en el colegio, son la base de la violencia contra los colectivos en la calle, en las redes y en todos los ámbitos, y eso es intolerable", ha subrayado.

Denuncia contra Atresmedia Corporación

La candidata al Ayuntamiento de València por Unides Podem Esquerra Unida ha añadido que esta valentía "de hacer lo que hay que hacer" es "la que ofrecemos a toda la ciudad de València para defender sus derechos desde el ayuntamiento". La denuncia está siendo tramitada a través del despacho especializado en casos de delitos de odio, Olympe Albogados cuyo responsable, Isaac Guijarro ha acompañado a Lima en la presentación de la denuncia y ha destacado que "se observan delitos contra los derechos fundamentales del artículo 510 del CP, en sus tres modalidades, y delito contra la integridad moral del artículo 173 y siguientes del Código Penal y por esto se denuncia a las personas físicas Pablo Motos Burgos, Miguel Lago Valtierra y las personas jurídicas 7 y Acción, S.L. y Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.”.