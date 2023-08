En directo

García-Page lamenta que Puigdemont tenga el "mando a distancia de la legislatura"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el acuerdo entre PSOE y Junts para la conformación de la Mesa del Congreso, aunque ha lamentado que Carles Puigdemont sea "quien tiene el mando a distancia de la legislatura", que "va a ser complicada, por no decir que no va empezar" si éste "no se apea del referendum".

Lo ha dicho en la toma de posesión de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra, donde, tras conocer el acuerdo para la Mesa del Congreso, ha señalado que se abre ahora "la feria o el mercado", en alusión a las conversaciones políticas para el reparto de cargos que conllevan las alianzas.