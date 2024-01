Revés judicial al macroproyecto de ocio Elysium City de Castilblanco (Badajoz)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha anulado el Decreto 162/2022, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (POITEGIO), incluido el proyecto de urbanización, al amparo del Decreto 78/2020, de 23 de diciembre, por el que se califica como 'Gran Instalación de Ocio' a la iniciativa formulada por Castilblanco Elysium Corporation, SAU, el 9 de agosto de 2019, publicado en el DOE de fecha 9 de enero de 2023, por no ser conforme a Derecho.

Esta sentencia da respuesta a un recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción Extremadura contra el mencionado decreto, siendo la parte demandada la Junta de Extremadura y codemandada, Castilblanco Elysium Corporatorion SAU. La Sala en su fundamentación señala que el POITEGIO está "incompleto", y que para su aprobación es necesario que se hayan hecho los estudios y evaluaciones ambientales como son el caso de los proyectos del ciclo integrado de agua, gestión y tratamiento de residuos o energía.

"Si para el POITEGIO se hizo la Declaración Ambiental Estratégica y para el Proyecto de Urbanización la Declaración de Impacto Ambiental, no se alcanza a entender porque no se han hecho los estudios y evaluaciones ambientales del resto de proyectos que lo requieren en atención a la trascendencia que pueden tener al versar sobre cuestiones de trascendencia medioambiental como las aguas, los residuos, la energía, los accesos y los demás proyectos que exija el POITEGIO", indica la sentencia.

En este sentido, la Sala incide que la obligatoriedad de presentar estos estudios y proyectos previos a la aprobación está recogida en el artículo 9 de la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de ocio (LEGIO). "La Administración ha aprobado un POITEGIO que está condicionado e incompleto, no ya a la aprobación de los demás proyectos que sean precisos por la Administración competente, sino al estudio y evaluación ambiental necesario para la aprobación de estos proyectos, cuyo examen no se ha realizado y no se conoce, lo que es contrario a las previsiones del artículo 9 de la LEGIO", señala.

En en esta línea, la Sala añade que la LEGIO "en todo momento, valora que todos los estudios y evaluaciones ambientales del tipo que sean y conforme a la normativa sectorial aplicable se han emitido, siendo entonces cuando se puede producir la aprobación definitiva del POITEGIO por el Consejo de Gobierno mediante Decreto". Cabe destacar que la sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Fue el pasado mes de julio cuando el último trámite administrativo del proyecto de ocio de Elysium City en Castilblanco quedó desatascado tras aprobarse en el pleno municipal la modificación del plan general (PGM) para cambiar la calificación de las 1.185 hectáreas en la que se asienta el proyecto. El suelo en el que se contempla tiene la catalogación de suelo rústico y para poder ejecutar el proyecto debía ser suelo urbanizable, tal y como se recogía en el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (Poitegio), incluido el proyecto de urbanización por el que se califica como Gran Instalación de Ocio a la iniciativa, que se aprobaron el pasado 30 de diciembre. Entonces se dio un plazo de un año al ayuntamiento para llevar a cabo esa modificación.

En este paraje de Badajoz, junto al pueblo de Castilblanco, apenas frecuentado por el turismo, ya se han iniciado de hecho las primeras obras para la construcción de un nuevo parque de ocio de grandes dimensiones. Se trata de Elysium City, un macroproyecto urbanístico y turístico donde todo es superlativo, desde la inversión de 8.000 millones de euros hasta la superficie que ocupará casi 12 kilómetros cuadrados, de los que la mitad serán edificables.

Las cifras no dejan lugar a dudas sobre las gigantescas dimensiones del proyecto: 18.000 plazas hoteleras, 2.000 viviendas residenciales, campo de golf, casinos, estadio de fútbol para 40.000 espectadores, parques acuáticos, tiendas, estación de tren… y todo ello enclavado a orillas del embalse García de Sola, un espacio de gran belleza natural. Elysium ha sido ya comparado con el ‘Eurovegas’ extremeño por los paralelismos que mantiene con el frustrado proyecto de Madrid.

Elysium City levantará en torno al embalse de García Sola nueve distritos con 13 hoteles, apartahoteles, dos áreas residenciales, parques temáticos, zona de gaming, áreas de compras y negocios, y una zona portuaria con 17 kilómetros de costa interior navegable. "Es un enclave único", insisten los promotores. El proyecto se presentó a finales de 2018 estando al frente de la Junta el socialista Guillermo Fernández Vara. En aquel momento se anunció que la primera fase estaría terminada en 2023, pero los trámites se han ido retrasando.