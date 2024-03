El Generalitat exige más datos para las balanzas fiscales: "No aportan ninguna novedad"

Más datos. El Govern reclama al Ejecutivo central que facilite más información para poder elaborar las balanzas fiscales al considerar que lo publicado este martes "no aporta ninguna novedad". Y asegura que "la Generalitat sigue esperando que el Gobierno español publique la información para hacer las balanzas fiscales", mediante las que se determina la diferencia entre lo que aporta un territorio a través de los impuestos y lo que recibe a través del gasto y la inversión del Estado.

El ministerio de Hacienda ha publicado este martes datos para elaborar estos cálculos, lo cual era un compromiso adquirido con Junts para este formación apoyara los reales decretos contra la crisis. La formación independentista ya ha afirmado que aplicará "el principio de prudencia" para compraba si la información es suficiente.

La Conselleria de Economia recuerda que hace años que reclama la territorialización del gasto y esto "hoy no se ha publicado". En este sentido destacan que "hay 102.000 millones de euros de gasto del Estado que el Gobierno aún no ha dicho en qué territorios los gasta". El Ejecutivo central no daba a conocer estos datos desde hace más de 10 años, aunque en 2018 proporcionó información, pero incompleta, según denunció la Generalitat.

Solo el 3,75% territorializado

De hecho, de los 106.504 millones de euros que se recogen en gastos de la administración del Estado solo se han territorializado 3.991 millones, es decir, el 3.75% del total. Y de esa cantidad, apenas el 3,84% corresponden a Cataluña (153 millones) y el 17,46% a Madrid (696 millones), según se desprende los datos publicados por Hacienda. La suma total se distribuye entre 177 partidas de gasto.

A juicio de Economia, los datos facilitados hoy por Hacienda son "la inversión territorializada del Estado y de la Seguridad Social", que es una información que ya es pública. Hasta ahora, la partida de inversiones se repartía por ministerios y la única diferencia hoy, agregan, es que se ha repartido por programas de inversión.

La Generalitat aprovecha para volver a exigir al Estado que publique todos los datos "como ejemplo de buena gestión y transparencia que sería propia de una administración del siblo XXI". La ocultación, añade, demuestra "una vez más, la necesidad de que la Generalitat disponga y gestione de los recursos que generan la ciudadanía y las empresas de Cataluña".

Economia recuerda que, según sus últimas estimaciones, el déficit fiscal de Cataluña con el Estado ya era de casi 22.000 millones en 2021, equivalentes a un 9,6% del PIB. Es un desequilibrio, añade, que "la Generalitat trabaja para revertir con una propuesta de financiación singular que presentará próximamente".