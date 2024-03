Reynders ve avances en la negociación del CGPJ y convoca otra reunión en Madrid

El plazo de dos meses que se dio el comisario de justicia, Didier Reynders, para mediar entre PSOE y PP en la búsqueda de un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue agotándose, aunque empieza a verse la luz al final del túnel. La tercera reunión cara a cara entre el ministro de vicepresidencia y justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, con Reynders como árbitro, ha concluido este miércoles en Estrasburgo sin acuerdo pero con una nueva cita en el horizonte: finales de mes en Madrid. “Lo esencial aquí es constatar que progresamos y avanzamos”, ha asegurado con optimismo el belga.

“Seguimos trabajando. Organizaremos una nueva reunión antes de finales de mes en Madrid. Iré para intentar ver si es posible lograr progresos”, ha confirmado el comisario de justicia tras un encuentro de casi hora y media celebrado en los despachos de la Comisión Europea en la sede del Parlamento Europeo en la capital alsaciana. ¿Será la reunión final? ¿El hecho de que la cita sea en Madrid anticipa un posible acuerdo?. “Tengo una larga tradición de negociación, tanto en el país que mejor conozco como en la Comisión. Nunca hay que fijarse fechas límite. Dijimos que el diálogo estructurado duraría dos meses. Estoy a disposición para seguir las discusiones si hace falta. El único riesgo de fijarse una fecha es llegar al día siguiente y darse cuenta de que hay que continuar”, ha añadido el político belga que aspira a convertirse en el próximo secretario general del Consejo de Europa.

Pero, ¿ve voluntad política de llegar a un acuerdo? "Cuando se organizan tres o cuatro reuniones durante dos meses es que hay una voluntad de avanzar. Está claro que sigue siendo díficil. (...) Debemos ser optimistas si queremos continuar", ha indicado. En las dos ocasiones anteriores en las que Bolaños y Pons se reunieron en Bruselas, la Comisión Europea se limitó a hacer una declaración por escrito valorando los resultados del encuentro. En esta ocasión ha sido el propio comisario quien ha hecho la valoración en persona ante la prensa. “Lo esencial aquí es constatar que progresamos y avanzamos. Hemos tenido dos reuniones en Bruselas y otra aquí en Estrasburgo y he propuesto que la próxima tenga lugar antes de finales de marzo en Madrid”, ha añadido asegurando que tiene por costumbre "terminar lo que empieza" y que "sigue convencido" de que es posible un acuerdo.

Había muchas expectativas de que la reunión de Estrasburgo supusiera un punto de inflexión en la negociación, que arrancó el pasado 31 de enero cuando se celebró la primera cita en el marco del “diálogo estructurado” lanzado por Bruselas. Bolaños y González Pons, que aterrizaron en la capital alsaciana este martes, han entrado a los despachos de la Comisión Europea, en el séptimo piso del edificio Winston Churchill de la sede del Parlamento Europeo en la capital alsaciana, puntualmente a las 10.30 y la reunión se ha prolongado cerca de hora y media.

Pesimismo del PP, realismo del PSOE

El encuentro se ha mantenido pese a la amenaza del PP de hace una semana, durante la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Bucarest, de romper las negociaciones por lo que consideran “cesiones” del Gobierno de Pedro Sánchez con la ley de Amnistía. “ La ley de amnistía ya existía cuando las negociaciones empezaron y se han producido durante su tramitación. Lo que ocurre es que las últimas concesiones ponen en cuestión la independencia de los jueces y nos parece contradictorio que el gobierno por un lado ataque la independencia judicial con una ley de amnistía y por otro quiera defenderla negociando con el PP un nuevo modelo del CGPJ”, ha reiterado González Pons que se ha mostrado igual de pesimista que durante la primera reunión.

“Por desgracia las posiciones siguen congeladas. Nosotros queremos una reforma del modelo de poder judicial que garantice la independencia de los jueces y sin eso no vamos a dar un paso adelante. Y, el gobierno, lógicamente la víspera de la ley de la amnistía no está dispuesto a dar ese paso a favor de la independencia judicial. Por lo tanto, las cosas siguen como estaban. No puedo anunciarles ningún avance y continuaremos hablando con la esperanza de que en algún momento haya una cesión que permita que la independencia de los jueces quede garantizada en España”, ha añadido el político popular.

Pese al pesimismo del PP, el ministro de justicia, Félix Bolaños, ha valorado positivamente que ambas formaciones sigan negociando y se ha definido como "realista". "Ese progreso de seguir hablando es una buena noticia por sí mismo", ha destacado subrayando que se trata de un acuerdo "complejo" pero "absolutamente necesario" e "imprescindible para recuperar la normalidad de la justicia a todos los niveles". En cuanto a la posibilidad de que la cita de Madrid sea la definitiva, Bolaños ha indicado que "cualquier sitio es bueno para sentarnos para avanzar y para intentar llegar a un acuerdo que es imprescindible para el buen funcionamiento de la justicia en España".