Torres y toda su cúpula de Sanidad, citados ante la comisión del ‘caso Koldo’

El ex presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, Ángel Víctor Torres, y toda su cúpula del área sanitaria durante los primeros meses de la pandemia en 2020, además de distintos responsables del Servicio Canario de Salud (SCS), serán convocados ante la comisión de investigación del Senado sobre el llamado ‘caso Koldo’ para aclarar su participación en las compras supuestamente fraudulentas de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculada a Koldo García como asesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes, y sobre la que pesa una investigación por parte de la Audiencia Nacional.

Tanto el ex presidente canario, en la actualidad ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, como los consejeros de Sanidad durante el inicio de la pandemia, Teresa Cruz y Julio Pérez, como todos los tres directores del SCS en esa etapa, Antonio Olivara, Alberto Pazos y Conrado Domínguez, han sido propuestos para que comparezcan ante la comisión por algunos de los grupos parlamentarios de la Cámara alta, pendiente en todo caso de que el próximo miércoles la Mesa y los portavoces de este grupo de trabajo ratifique la lista definitiva de comparecientes, que tienen obligación legal de personarse ante la comisión.

En el caso de las peticiones de comparecencia del PP, que ha integrado al senador por Gran Canaria Sergio Ramos y a la senadora autonómica Australia Navarro entre sus representantes en la comisión, se da por hecho que esta primera propuesta sea aprobada dada su mayoría absoluta en este órgano parlamentario de investigación, y también se supone que prosperarán las solicitadas por CC en relación con los nombres canarios vinculados a este caso. Los populares requieren inicialmente el testimonio de un total de hasta 56 personas, de ellas siete vinculadas a Canarias, lo que da una idea de la trascendencia que dan a la vertiente isleña de la trama sobre el supuesto cobro de mordidas en los contratos firmados entre la empresa vinculada a Koldo García y el Gobierno regional de entonces y que ascendieron a 12,5 millones de euros, una partida que estuvo cofinanciada con fondos europeos para el desarrollo regional y que ha provocado la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Europea de forma al que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

Recursos económicos del SCS

En concreto, el PP pide la comparecencia de Torres, de la consejera de Sanidad cuando se inició la pandemia, Teresa Cruz, y de los mencionados directores del SCS el primer año de la pandemia, entre ellos Olivera que es actualmente el jefe de gabinete del ministro Torres. Los populares reclaman además, algo que también hace CC en su escrito registrado este lunes en el Senado, la presencia en la comisión de la ex directora de Recursos Económicos de SCS, Ana María Pérez quien realizó los pedidos a la empresa vinculada a Koldo García al parecer por encargo del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Canarias (CGESC).

Además, y en otro ámbito de la investigación, los populares quieren que el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, explique su versión sobre el informe de mayo de 2022 en el que el organismo censuraba que el Gobierno hubiese contratado durante la pandemia con dos empresas que “carecían de capacidad de obrar con la administración”, informe que el pleno de la entidad rechazó y elevó a continuación al Tribunal de Cuentas, que en diciembre pasado archivó igualmente las pesquisas al no detectar irregularidades. Por otro lado, el PP también pedirá el testimonio de Marco Antonio Aurelio Navarro el implicado ya previamente en el ‘caso Mediador’ y que ha señalado que era Ábalos quien daba las órdenes para que desde Canarias se compraran las mascarillas a Soluciones de Gestión y Ayudas a Empresas, algo que ha sido rechazado de plano en varias ocasiones por Torres asegurando que fue la propia empresa la que contactó con el SCS y que eran los técnicos quienes decidieron las contrataciones. Según ha asegurado, él ni habló con Ábalos ni con Koldo García, aunque no negó que el ex asesor ministerial lo hiciera con miembros de su equipo. El ahora ministro de Política Territorial se ha mostrado dispuesto a comparecer en cualquier proceso de indagación parlamentaria sobre el caso.

Nombres coincidentes

Los populares ponen los testimonios de los canarios relacionados con el caso en el centro de su operación de ofensiva sobre el Gobierno central y el PSOE, y han convertido a Torres en uno de sus objetivos políticos principales. Junto a la del ministro canario, el PP también reclama la comparecencia del exministro de Sanidad, Salvador Illa; del ex titular de Transportes, José Luis Ábalos; de los ministros en activo Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Oscar Puente (Transportes), así como de la presidenta de Congreso, Francina Armengol, como presidenta de Baleares durante los años de la pandemia, la única comunidad, junto a Canarias, que contrato con la empresa que supuestamente cobró comisiones ilegales.

Varios de los comparecientes solicitados por el PP también integran la lista presentada por el senador de CC, Pedro Sanginés, que forma parte de la comisión de investigación. En concreto, populares y nacionalistas canarios coinciden en Illa y en los ya mencionados nombres de los tres directores del SCS durante la pandemia, Olivera, Pazo y Domínguez, así como en Ana María Pérez como directora general de Recursos Económicos. Pero CC añade por su cuenta el nombre de Julio Pérez como consejero de Sanidad que sucede en el cargo a Teresa Cruz, secretario del Consejo de Gobierno, que en teoría debía autorizar todas las compras superiores a dos millones de euros, portavoz del Gobierno de Canarias y miembro del CGESC.

Por su lado, el PSOE ha presentado también su propuesta de plan de trabajo de la Comisión en la que incluye una lista de comparecencias en la que descarta por ahora el testimonio de diferentes políticos autonómicos y se centra en la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y en sus homólogos de los órganos fiscalizadores autonómicos. Sin embargo, en el caso de Canarias a quien proponen que testifique no es la presidente de la Audiencia de Cuentas, sino a la que en esa etapa era la Interventora General de Canarias, Natalia de Luis, al igual que hace en el caso de la Comunidad de Madrid. Más allá de estas comparecencias de canarios solicitadas por los grupos mencionados, Vox ha reclamado también la de Carolina Darias como ministra de Sanidad que sucedió en el cargo a Illa todavía en época de pandemia en enero de 2021.

