Abascal dice que la presencia de personas en contra de Vox "es síntoma" de que el partido "hace lo correcto"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que la presencia de un grupo de personas contrarias a la formación en Getxo (Vizcaya), donde este partido ofrecía este sábado un mitin" es un "buen síntoma" de que el partido está haciendo "lo correcto".

Abascal se ha desplazado este sábado a la localidad vizcaína de Getxo, a participar en un mitin en la plaza Aldapa, donde se han concentrado un grupo de personas, algunas de las cuales portaban pancartas en las que se podía leer "fascistas fuera".

A ellos se ha dirigido Abascal con la frase "un saludo a la afición", mientras ha agradecido a los vecinos de Getxo que han acudido al acto electoral. "No es fácil, sabemos que han dado instrucciones de que bajéis las persianas, de que no vengáis cuando esta chusma pone cartelitos quieren saber quiénes son los vecinos que no bajan las persianas, porque hace poco tiempo al que no bajaba la persiana le pegaban un tiro", ha afirmado.

Abascal ha señalado que los que están concentrados son los que "han apoyado el terrorismo durante décadas". "Me alegro de que les moleste nuestra presencia (..) Que estén enfrente es un buen síntoma, es que estamos defendiendo lo correcto", ha manifestado.

El presidente de Vox ha reivindicado el "combate sin cuartel contra los totalitarios y los terroristas". "Nos da la razón que estén aquí los que han justificado el terrorismo durante 40 años. Es la demostración de que estamos haciendo lo correcto. No sólo van a ser ilegalizados cuando lleguemos al poder, además de ser ilegalizados, no van a volver a estar en ningún acto político cometiendo delitos electorales", ha dicho Abascal que ha denunciado que el Gobierno Vasco haya dado "instrucciones a la Ertzaintza de no evitar la presencia de los manifestantes".

Por otra parte, Abascal ha denunciado también "la gran estafa" del candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, pidiendo a la empresa vasca que 'cuide a la cantera' con buenos sueldos y ha asegurado que esas manifestaciones son "verdaderamente indignantes por lo que tenían de tramposas".

"Pero, ¿cómo se atreve?", se ha preguntado, para recordar que el PNV ha votado a favor de la regularización masiva de 500.000 inmigrantes y que aplica una política de inmigración que hace que las ayudas sociales lleguen antes a inmigrantes irregulares que a la juventud vasca", se ha preguntado.

A su juicio, la solidaridad es muy importante, "pero bien entendida, y ha de empezar por los cercanos". "Y después ayudaremos a todos los que podamos. Esa es la verdad que saben todos los vascos, voten lo que voten", ha indicado.