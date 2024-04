Feijóo exige a Sánchez comparecer en el Congreso si no quiere que le oblige a hacerlo en el Senado

Susto o muerte. El PP, con mayoría absoluta en el Senado, lleva semanas amenazando a Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, con llamarles a comparecer en la llamada 'comisión Koldo', el órgano de investigación que los conservadores han puesto en marcha en la Cámara alta para analizar al detalle el escándalo que afecta al exasesor de José Luis Ábalos. Este martes, Alberto Núñez Feijóo concretó la advertencia: o el jefe del Ejecutivo comparece en un pleno en el Congreso en las próximas semanas para debatir con un presidente que ve "acorralado por presunta corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno", o usará su mayoría absoluta en el Senado para convocarle allí. Los populares dudan si lo harían en pleno o en la 'comisión Koldo'.

El líder del PP dio este ultimátum al presidente del Gobierno en el discurso que pronunció en abierto a sus senadores, diputados y eurodiputados, reunidos este martes al mediodía en la Carrera de San Jerónimo. "Ante la reiterada ausencia de explicaciones, acabamos de registrar una solicitud de comparecencia del presidente", anunció antes de remachar: "Si sus socios le protegen, comparecerá ante el Senado. Pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas".

Feijóo ha convocado a sus parlamentarios 24 horas después de que Sánchez anunciara que no dimite de su cargo, para lanzar algunos avisos al Gobierno y también jalearles a ellos y que no crean que las elecciones europeas, el 9 de junio, son "menores". Ha empezado comentando la decisión del dirigente socialista de no abandonar la Moncloa, algo en lo que el jefe de la oposición ve una "estrategia peliculera" y sobre todo "mucho narcisismo".

Denuncia contra el CIS

Feijóo también anunció una denuncia contra el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ante la justicia, aunque no concretó la instancia o cómo la formularán. El líder conservador considera que se está haciendo un "uso personal y partidista” de las instituciones del presidente y puso el ejemplo de la encuesta flash que el organismo de José Félix Tezanos lanzó este fin de semana para sondear a la opinión pública sobre la carta del presidente del Gobierno en la que avanzaba que se planteaba dimitir.

La portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que dirige la campaña de los populares para las elecciones catalanas, ya avanzó ayer en Twitter una denuncia ante la Junta Electoral la entrevista de Sánchez con TVE el lunes por la noche por “electoralista” y la “lamentable encuesta de Tezanos hecha a medida”. Los conservadores se quejan de que el CIS preguntara también sobre la situación de la justicia en España y la percepción de la ciudadanía sobre si las informaciones de la mujer del presidente estaban encaminadas a hacer daño a Sánchez.