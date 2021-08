Comienza el rodaje de 'Crimes of the Future', el nuevo largometraje de David Cronenberg, que protagonizan Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Las actrices Tanaya Beatty ('Turno de noche', 'Yellowstone') y Nadia Litz ('Hotel Congress', 'Big Muddy') se han sumado al reparto.

La fotografía principal del filme ha comenzado en Atenas, Grecia, donde el rodaje se extenderá hasta septiembre. Otros miembros del reparto confirmados son Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Yorgos Karamichos y Yorgos Pirpassopoulos.

'Crimes of the Future' se sumerge en un futuro no muy lejano, en el que la Humanidad está aprendiendo a adaptarse a un entorno sintético. Esta evolución lleva a la gente a ir más allá de su estado natural, hacia una metamorfosis conocida como "Síndrome de Evolución Acelerada", que altera su estructura biológica. Mientras que unos abrazan esta nueva realidad, otros buscan controlarla. "Tengo asuntos pendientes con el futuro", declaró el cineasta, en un comunicado, el pasado mes de abril.

"Tras empezar las grabaciones, solo dos días después de comenzar a rodar esta nueva aventura con David Cronenberg, parece que hemos entrado en una historia en la que hubiera colaborado con Samuel Beckett y William Burroughs, si eso fuera posible", declaró Mortensen para Variety.

Reencuentro con Mortensen

"Estamos siendo arrastrados a un universo que no es del todo como este o cualquier otro. No obstante, es un mundo en el que uno se siente extrañamente familiar de forma inmediata y de una manera bastante creíble. No puedo esperar a ver hacia dónde vamos [al final de este rodaje]", continuó comentando.

Se trata de un nuevo guion original de Cronenberg, el cual no escribía un libreto original (el de 'Cosmópolis' fue adaptado) desde 'eXistenZ', en 1999. El filme está producido por un habitual colaborador del cineasta canadiense, Robert Lantos ('Crash', 'eXistenZ'). Es también una nueva colaboración entre Cronenberg y Mortensen, al cual ya dirigió en 'Una historia de violencia', 'Promesas del este' y 'Un método peligroso'.