Los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz han sido nominados en la categoría de mejor actor y actriz protagonista de los premios Oscar por sus trabajos en las películas 'Ser los Ricardo' y 'Madres paralelas', respectivamente.

Tanto Bardem como Cruz suman de esta manera su cuarta nominación a los Oscar. En el caso del actor madrileño, se quedó a las puertas con sus trabajos en 'Antes que anochezca' y 'Biutiful', pero sí lo consiguió con 'No es país para viejos'. Mientras, Cruz, que ganó el Oscar en 2009 por 'Vicky Cristina Barcelona', estuvo en la terna por 'Volver' (2007) y 'Nine' (2010).

Bardem competirá contra Benedict Cumberbatch ('El poder del perro'), Andrew Garfield ('Tick Tick Boom'), Will Smith ('El método Williams') y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth'). Por su parte, Cruz aspira al galardón frente a Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye'), Olivia Colman ('La hija perdida'), Nicole Kidman ''Being the Ricardos') y Kristen Stewart ('Spencer').

Alberto Iglesias, otra baza española

Además, el músico Alberto Iglesias optará de nuevo a la estatuilla de los Oscar el próximo 27 de marzo gracias a la banda sonora escrita para 'Madres paralelas', la película de Pedro Almodóvar. Ésta será la cuarta ocasión en que el compositor español opte al Oscar, tras sus nominaciones (finalmente sin premio) por 'El jardinero fiel' (2005), 'Cometas en el cielo ' (2007) y 'El topo' (2011).

Iglesias competirá en esta categoría contra Hans Zimmer ('Dune'), Germaine Franco ('Encanto'), Nicholas Brittel ('No mires arriba') y Jonny Greenwood ('El poder del perro').

Finalmente, la cinta de Almodóvar, que entraba en algunas quinielas como posible candidata a mejor guion, no ha logrado el premio de la nominación. Sí estará en cambio en la categoría de mejor corto de animación 'The Windshield Wiper' ('El limpiaparabrisas'), una coproducción hispanoestadounidense dirigida por Alberto Mielgo.

Por otro lado, la cinta de Fernando León de Aranoa, 'El buen patrón', la cinta elegida por la Academia de Cine para representar a España y que se coló entre los 15 candidatos finales a mejor película extranjera, no ha pasado el corte final.