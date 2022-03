Un año más, el In Memoriam de los Oscar vuelve a tener sonoras ausencias. Tras la polémica surgida en la edición del año pasado, en la que la Academia se limitó a compartir un vídeo que iba a toda pastilla a la hora de mostrar a los profesionales del cine fallecidos en el año previo a la gala, parece que la organización vuelve a equivocarse en el homenaje, tanto por las ausencias como por la manera en la que se ha rendido tributo a los compañeros desaparecidos.

En lo referente a las ausencias, sonada ha sido del querido comediante Bob Saget. Aunque conocido esencialmente por sus trabajos en televisión como 'Padres forzosos', sí destacó en el cine con películas como 'Estado crítico', 'Movida en el Polo' o 'Entourage (El séquito)'. Además, Saget obtuvo un Premio de la Academia en calidad de estudiante, el Premio al mérito, por su documental 'Through Adam's Eyes', en 1977.

Norm Macdonald también se quedó fuera del segmento. Al igual que Saget, Macdonald es más conocido por sus papeles en televisión, pero que también apareció en varias películas como 'Dr. Dolittle', 'Niños grandes', 'Billy Madison' y 'Back to Norm'. También la Academia se olvidó de Ed Asner, voz de Carl Fredricksen en la emblemática 'Up'.

Pese a su carácter internacional, el In Memoriam se olvidó de Gaspard Ulliel, uno de los grandes iconos del cine francés actual. A pesar de su admiración por el cine de Pedro Almodóvar, la Academia también se olvidó de Verónica Forqué, una de las figuras principales de la filmografía del cineasta manchego. También estuvo ausente Monica Vitti, icono del cine italiano y musa de Antonioni.

Lleno de polémica

Otros de los olvidados fueron Michael Nesmith, de The Monkees; Willie Garson, actor de 'Sexo en Nueva York', o Robert Downey Sr., padre de la estrella de Marvel Robert Downey Jr.

El In Memoriam tuvo también polémica en su homenaje, por la polémica decisión del tema 'Spirit in the Sky' de Norman Greenbaum, debido a que se realizó una coreografía demasiado alegre para rendir tributo a los fallecidos del cine del año pasado. Entre los homenajeados estuvieron William Hurt, Olympia Dukakis, Dean Stockwell, Peter Bogdanovich, Lina Wertmüller, Jean-Mac Vallée o Halyna Hutchins.

La crítica también vino porque hubo homenajeados que tuvieron un tributo en directo, apareciendo más tiempo que otros compañeros de profesión, como fue el caso de Sidney Poitier, Ivan Reitman y Betty White. A ello se suma que no se esperó al final para un aplauso colectivo, lo que significó que hubo homenajeados que tuvieron mayor clamor de los asistentes que otros.