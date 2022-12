Casi dos años sin poder abrazarse y darse besos, los nominados a los Goya de este año -259, aunque no acudieron todos- se han juntado este lunes en una fiesta de amigos donde han celebrado el éxito del otro y compartido la sensación de ser parte de una de las mejores "cosechas de cine" en España.

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, dio la bienvenida a los casi 170 invitados a esta reunión, que tuvo lugar en el Florida Park Retiro de Madrid.

Rodrigo Sorogoyen, director de 'As bestas', una película que ha logrado diecisiete nominaciones, no está tan seguro de que eso sea una garantía de éxito. "Es que no creo que haya habido ningún año en el que haya habido tantas películas favoritas", ha dicho. "Ni duelo, ni contrincantes", ha protestado Sorogoyen, "esta es la noche de compañeros y compañeras celebrando el buen cine español", y en Sevilla -a donde vuelve este año la gala de entrega de los premios en la 38 edición de los Goya, el día 11 de febrero- "otros compañeros decidirán, seguramente por muy pocos votos cuál es la película favorita".

A las 17 nominaciones para 'As bestas' siguen las 16 de 'Modelo 77', y las once de 'Alcarràs' y 'Cinco lobitos' tras las cuales las mas nominadas son 'Cerdita' y 'Los renglones torcidos de Dios', que optan a seis estatuillas cada una. Este año, por primera vez, hay cinco nominados en cada una de las 28 categorías.

"Este año es una maravilla -apunta Carmen Machi, nominada por 'Cerdita'-, venimos de una época horrible y ha habido como una explosión de algo que se ha estado macerando mucho tiempo, esto no ha salido de la nada, y curiosamente ha habido una abundancia de mujeres que hay que destacar". "Pero ya hay que normalizarlo", considera, porque solo con ver qué películas y qué directoras compiten demuestra que "se cae por su peso"; pronto, confía, no hará falta la discriminación positiva.

La madrileña, que este año ha rodado seis películas, está convencida de que el Goya por el que compite con Penélope Cruz ('En los márgenes'), Marie Colomb ('As bestas') Ángela Cervantes ('La maternal') y Susi Sánchez ('Cinco lobitos') debe ser para Sánchez. "Cuando terminé de ver 'Cinco lobitos' ya tuve clarísimo que a esta persona hay que premiarla con todo lo que haya, voy a ir a Sevilla sólo a aplaudirla", sonríe.

Uno de esos ejemplos es Laura Pedro, que opta a su tercer Goya por los efectos especiales de 'Malnazidos': "Este año hay 'mandanga' de la buena, hay que estar muy orgullosos de nuestro talento, ya no hace falta demostrar nada", ha considerado.

Para Isaki Lacuesta, director de 'Un día, una noche', no está tan claro que esa "cosecha" sea algo totalmente nuevo; "Venía de antes -opina-, aunque no soy capaz de vivir la vida como una estadística. La percepción de que es muy buena cosecha es porque ha habido más películas de vocación popular; otros años ha habido mucho cine muy bueno que igual lo ha petado en festivales internacionales, pero no se ha enterado nadie".

Amigas, "casi hermanas"

Anna Castillo, ganadora del Goya como actriz revelación por 'El olivo', ya ha estado nominada otras tres veces, pero en esta ocasión, dice, "le da igual quién gane" en su categoría, porque compite con amigas que son casi "hermanas". "Creo que este año especialmente las películas tienen una calidad altísima, no sé si ha tenido que ver con lo que ha pasado con la pandemia, pero el parón ha venido bien, está funcionando", afirma Castillo.

En su grupo figuran Marina Foïs, por 'As bestas', Laia Costa, por 'Cinco lobitos'; Bárbara Lennie, por 'Los renglones torcidos de Dios', y Vicky Luengo, por 'Suro', una de las "hermanas" de Castillo, quien ha celebrado la cantidad de mujeres que están nominadas.

"Pensé qué suerte he tenido de estar aquí con lo difícil que era este año, es mi primera vez y estoy superemocionada de poder vivirlo", ha dicho la actriz de Palma de Mallorca, protagonista de 'Suro'. Y su director, el debutante vasco Mikel Gurrea ha resumido con acierto: "Ha sido una colecta excepcional y nosotros somos fruto de esa cosecha, nos sentimos superorgullosos".

Rozalén, también ganadora del Goya por 'La boda de Rosa', está nominada por 'En los márgenes', pero está segura de que se lo llevará Leiva, por 'Sintiéndolo mucho'. "Cuando hay una debilidad con Joaquín (Sabina), estar nominada con él ya me vale", dice la cantante.

Hubo algunas ausencias, como las de los candidatos a mejor actor protagonista, pero sí se abrazaron nada más verse Jesús Carroza y Luis Zahera, el gallego nominado por 'As bestas', el sevillano por 'Modelo 77'.