El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este sábado a su paso por la alfombra de la Gala de los Premios Goya que el Gobierno concederá a Carlos Saura el "mayor reconocimiento", que es la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

Sánchez, que ha ha definido a Saura como uno de los grandes cineastas de España, ha abogado también por visibilizar este reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto a la ceremonia de los Goya, Sánchez no ha querido decir ningún título favorito. Aunque recientemente publicó un tuit elogiando 'As Bestas', ha asegurado que ha visto "otras", algunas en plataformas, y ha preferido no decantarse por ninguna de ellas.

Sánchez ha recordado los apoyos de su Administración al sector del cine: "Las administraciones públicas tenemos que apoyar con recursos, facilitar el trabajo", con leyes como la del Cine que actualmente se encuentra en tramitación y para la que ha confiado en contar con los apoyos parlamentarios necesarios.

El presidente del Gobierno no ha podido esquivar las preguntas sobre la actualidad política. Sánchez ha escenificado la unión del Gobierno de coalición, que estas semanas se ha visto convulsionado por la reforma que el PSOE quiere llevar a cabo de la ley del 'solo sí es sí' ante la rebaja de penas a agresores.

Recientemente, Sánchez había asegurado que la coalición no corría peligro pese a las discrepancias legislativas que los socios de coalición han mostrado en distintas iniciativas, las últimas, la Ley del solo sí es sí y la Ley de Bienestar Animal. Además, había mostrado su confianza en la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la Ley del solo sí es sí.

A la ceremonia, también ha acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que acude por primera vez como líder de su formación, y se da la circunstancia de que es la primera vez que coinciden el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición. Además, ha estado el presidente de la Junta de Andalucía, el 'popular' Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, Antonio Múñoz.