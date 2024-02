"¿Es que no podemos ser ciudadanos pacíficos y solidarios?", pregunta alguien durante una escena de ‘Concrete Utopia’, fingiendo ignorar que, si pudiéramos, no existirían las ficciones como esta. Porque, aunque el nuevo trabajo del coreano Um Tae-hwa aparenta ser cine de catástrofes, aquí la verdadera catástrofe es el comportamiento de la sociedad tras el cataclismo, que convierte la película en reflejo de las políticas antimigratorias y los cierres de fronteras de nuestro tiempo. Y la falta de sutileza de la metáfora se ve compensada por la habilidad con la que, entretanto, los momentos de acción se mezclan con las dosis de suspense y sentimentalismo y los toques de humor.

Terremoto en Seúl

Su primera secuencia se resuelve con un terremoto que devasta Seúl, y desde entonces resulta fácil adivinar que el único edificio de la ciudad que ha quedado en pie -escenario de casi toda la película- no tardará en convertirse en la miniatura de un estado fascista. Mientras eso sucede, asimismo, ‘Concrete Utopia’ no dice gran cosa sobre la humanidad o la sociedad que no dijeran ya los incontables títulos que la inspiran, pero a cambio nos ofrece una narración enérgica, y hábiles giros argumentales, y una buena oportunidad para revisar nuestras certezas morales al sugerir que el apego al privilegio y el mero egoísmo bastan para convertir a la gente decente en monstruos y que, sin cuatro paredes alrededor que los sostengan, nuestros principios pueden hacerse añicos.