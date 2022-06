Una sangría ‘gourmet’. Esta es la propuesta que defiende el chef José Andrés, contrariado por el habitual empleo de los peores vinos para estos refrescantes tragos, y decidido a elevar esta bebida tan española a la categoría de los grandes cócteles internacionales. Zumo de naranja y de limón, canela en rama, trocitos de fruta dura y un buen vino de alta gama tinto o blanco crean la receta planteada por el mediático cocinero asturiano para dignificar la bebida del verano con la que desde sus locales en Estados Unidos quiere competir con cócteles tan prestigiosos como el peruano pisco sour, el Martini on de Rocks o el mojito con espumoso.

Aquí proponemos seis vinos muy ricos de cuatro bodegas para disfrutar de la sangría ‘gourmet’.

Una sangría cien por cien tempranillo

El bodeguero José Moro propone la nueva añada de su Cepa 21 para hacer una sangría premium con este tinto cien por cien tempranillo que ha conseguido un equilibrio total entre su frescura y su madurez.

Cepa 21 de 2019 está elaborado con uvas de un enclave ideal, donde la exposición al sol, el clima y el suelo –calizo-arcilloso-pedregoso— se alían para obtener una calidad del fruto excelente. Su fermentación alcohólica se realiza en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada durante 18 días para posteriormente completar su fermentación maloláctica durante 30 días. Envejece en barricas de roble francés.

Su precio es de 18,90 euros.

Un Mernat de 2017

Bodegas NOC apuesta para esta sangría tan especial por un Mernat tinto de 2017, un coupage de cuatro uvas tintas de la bodega con crianza en barrica.

El empresario Carlos Galdón, propietario de la bodega, demuestra así que hacer vinos frescos, elegantes, sutiles y de gran calidad en una zona cálida como es Castilla-La Mancha, es posible. Y lo es gracias a la altitud de su viñedo —uno de los más elevados de la región—, a las condiciones particulares de los Montes de Toledo donde se ubica y al trabajo de un equipo que dirige el prestigioso enólogo Ignacio de Miguel.

Su precio es de 13,30 euros.

Un Chardonnay para una sangría con vino blanco

Bodegas NOC saca también para una sangría blanca la segunda añada de NOC Chardonnay 2017, un blanco elaborado con las uvas seleccionadas de sus viñedos de Los Yébenes, en un suelo de grava y arcilla a una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar y con una pendiente del 25 %.

NOC Chardonnay 2017 se caracteriza por un color amarillo intenso, con reflejos dorados, un complejo aroma a panadería, miel, fruta confitada y heno. En boca, es amplio, untuoso y con un recuerdo floral. La temperatura de servicio se establece entre los 9 y los 12 grados centígrados.

Su precio es de 14,50 euros.

Un trago para disfrutar sin más pretensiones

Bodegas Marco Real, una de las más emblemáticas de Navarra, renueva la marca Homenaje para presentar sus vinos jóvenes, fáciles de beber, con expresión floral y frescos que salen al mercado para disfrutarlos sin más pretensiones.

Para el tinto Homenaje Roble, la bodega ha hecho una selección de 3 variedades: Tempranillo, Garnacha y Syrah. Es un vino que lo que pretende es “llegar al consumidor que quiere darse un homenaje, disfrutar de una pausa o de unos momentos de relax en buena compañía”, tal y como explica José Manuel Plo, director general de Bodegas Marco Real.

Su precio es de 9 euros.

Un homenaje en clave Y.O.L.O

Para elaborar una sangría blanca, Marco Real echa mano de su Homenaje blanco cien por cien Chardonnay. Es un vino de color amarillo brillante con reflejos verdosos. Su aroma a frutas blancas se mezcla a la perfección con el de las flores blancas y las almendras sobre un fondo de cítricos para consumir a una temperatura de entre 8 y 10 grados.

La bodega se reinventa para llegar a un público cuyo estilo de vida se encuentra en el movimiento de Y.O.LO., -acrónimo de you only live once –, que puso de moda el rapero canadiense Drake.

Su precio es de 9 euros.

Reflejo de la historia en cada sorbo

Dehesa de los Canónigos 15 meses es el vino insignia de esta bodega de Pesquera de Duero, un 'assemblage' de tempranillo, merlot y cabernet sauvignon.

Tras una cuidada selección de los viñedos propios, el vino permanece 15 meses en barricas de roble americano de uno y dos años de edad con tostado medio.

El vino gana así en potencia y estructura, la complejidad que le aportan las particularidades de cada una de las parcelas se integra con los aromas derivados de la crianza. Un vino completo, expresivo, con una amplia paleta aromática.

Su precio es de 19 euros.