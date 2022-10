El pescado es fundamental en una dieta equilibrada. Sin embargo, en muchas ocasiones no tomamos tanto como deberíamos. Ya sea por su elevado precio en comparación con otros productos o por la dificultad de su preparación, lo cierto es que a veces no comemos suficiente pescado. Hoy vamos a contarte una receta muy sencilla y económica para que ya no tengas excusa para sacar los platos de pescado de tus menús diarios. Se trata de la receta de boquerones rellenos.

El boquerón es uno de los pescados azules que más consumimos en España tanto por su económico precio como por su versatilidad a la hora de cocinarlo. Se trata de un producto lleno de proteínas y ácidos grasos omega-3 lo que nos aporta muchos nutriente esenciales a nuestro organismo. También es rico en minerales como fósforo, potasio o hierro. Lo más habitual es consumirlos en vinagre. Ingredientes para los boquerones rellenos Para preparar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes: 800 gramos de boquerones frescos

2 ajos

perejil

150 gramos de miga de pan seca

3 huevos

Sal

Harina

Aceite de oliva virgen Receta fácil de boquerones rellenos El primer paso para preparar esta receta es pelar los ajos y picarlos junto con el perejil. Ponlos en un cuenco y añade la miga de pan dura desmenuzada. Mezcla todo bien. Entonces agrega los huevos y un poco de al y mezcla todo bien otra vez hasta que obtengas una masa. Los 5 alimentos imprescindibles en tu dieta este otoño Por otro lado limpia los boquerones quitándoles la cabeza y las tripas. Después ábrelos en forma de libro y quítales también la espina central. Ponlos bajo el grifo del agua y por último sécalos con papel de cocina. Una vez estén limpios y secos solo debes rellenarlos con la masa y apretar las dos partes del boquerón para que quede bien unido al relleno. Por último pasa cada uno de los boquerones por harina y fríelos en una sartén con aceite de oliva hasta que estén dorados. Después solo tendrás que ponerlos en un papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y servir. Si quieres obtener un resultado más crujiente en lugar de harina rebózalos en huevo y pan rallado. Si quieres que el resultado final sea más ligero en lugar de freírlos puedes cocinarlos en el horno. Para ello no debes rebozarlos en harina. Simplemente mételos en el horno sobre un papel absorbente y deja que se cocinen unos 5 minutos manteniendo la temperatura del horno a 200 grados.