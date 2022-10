En la calle San José se encuentra este pequeño local con una estética que te transporta a la América de los años 50s y 60s, pero con un aire más refinado y minimalista. «Nuestra idea era tener un pequeño local en un lugar de fácil acceso en pleno centro. Decidimos llamarle Redline to go! porque está pensado para servicio take away y Delivery. Aún así, tenemos espacio para unos 25 comensales, entre el local y la terraza, para poder probar in situ nuestra carta».

Tras un año de la apertura en la Playa de San Juan, el pasado 6 de octubre, Redline Burgers & Fries abrió su segundo local a escasos metros de la Rambla de Mendez Nuñez. «Estamos muy contentos con nuestra segunda ubicación, el recibimiento ha sido brutal. La ubicación es perfecta: alcanzamos nuevos clientes que antes no nos conocían y a los que sí nos conocían, pero les daba pereza ir hasta San Juan», apuntan sus creadores. Redline to go! presenta una versión reducida de su carta, pero siempre fiel a su estilo: producto fresco, de proximidad y hecho al instante. «Para nosotros lo más importante es ofrecer lo mejor a nuestros clientes, eso no cambia. Producto de calidad y todo casero. Uno de nuestros secreto es la especialización, por eso creamos una propuesta concisa pero perfecta en sí misma: hamburguesas, pollo frito y french fries. Por otro lado, no nos da miedo cambiar cosas de carta si estamos seguros de que ese cambio va a ser a mejor. Como nuestra Redline, pese a ser nuestro bestseller, no tenemos miedo a modificarla si eso supone mejorar la experiencia del cliente. Esto es lo que ofrecemos y lo que nos hace únicos». Más información Calle San José, Alicante Instagram