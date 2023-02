Dirigido por Javier y Carolina, Car’s Diner ofrece una propuesta gastronómica típica de la década de los 50, sencilla y modesta, con los grandes clásicos de la comida americana. Si a esto le añadimos el buen hacer de todo un equipo dedicado en cuerpo y alma a satisfacer al cliente, obtenemos el lugar perfecto para sentir la experiencia Car’s Diner.

Ambiente americano de los 50 y 60

Desde bien jóvenes a Javier y Carolina les ha apasionado el mundo de los coches, «y en este sentido hay que reconocer que los americanos nos han llevado ventaja. La estética de los vehículos y de la moda hacen que nos enamoremos de esta época dorada y hace unos 10 años pensamos ¿y si unimos coches y comida? Así surgió Car’s Diner», apuntan sus creadores.

Una carta 100% americana

«Nuestro objetivo desde el comienzo es ofrecer un producto de calidad, tratado con mucho mimo por nuestro personal. La carne de nuestras hamburguesas es de origen 100% gallega y las elaboramos y preparamos en nuestra cocina artesanalmente, una a una. Nuestros entrantes y postres también son caseros y disponemos de productos para celíacos. Los alimentos vegetales que utilizamos son productos frescos que recibimos cada día y además son productos de cercanía, ayudando así al comercio local y disminuyendo la huella de carbono», comentan Javier y Carolina.

También ofrecen sorpresas como el Gofre New York, un gofre salado que romperá todos los esquemas que tengas sobre los postres. «Hemos ido ampliando la carta continuamente con diferentes productos que hemos considerado imprescindibles, teniendo en cuenta evidentemente, a los más pequeños con menús infantiles variados y sin olvidar a los que cuidan la línea con deliciosas ensaladas. Creemos firmemente en esta filosofía de trabajo, algo diferenciador con respecto a la competencia», apuntan.

Un local de cine

«Evidentemente uno de nuestros objetivos principales desde el principio era que el cliente se trasladase a la época con tan solo visualizar el local. Creemos que ahora mismo, incluso sin entrar en el restaurante, la cuidada estética de la fachada y el interior totalmente personalizado, nos lleva a sentirnos inmersos en el clásico restaurante americano en el que se servían hamburguesas, perritos calientes y batidos». Tanto es así que Car’s Diner ha sido utilizado como plató para grabar videoclips de Carlos Baute y Marta Sánchez, Porta o Henry Méndez y Dasoul, además de campañas publicitarias de Hawkers, Yocono... Quizás algún día nos encontremos a John Travolta y Uma Thurman bailando en el local al son de Chuck Berry!.

Innovación

En primer lugar y como aspecto principal, el objetivo de sus creadores siempre ha sido el de ofrecer un producto de alta calidad conjugado con un servicio excepcional. «Dar ese plus nos lleva a ser continuamente novedosos y originales en nuestras propuestas. Además, el equipo humano de Car’s Diner no deja de innovar con ideas que no pasan desapercibidas, como sorteos, noches temáticas, sorpresas, música en directo, bailes, concentraciones moteras, y un sinfín de actividades que hacen que podamos ofrecer algo nuevo cada día», afirman Javier y Carolina.

Apertura del Hotel Hampton by Hilton Alicante Airport

«Siempre estamos pensando en cómo mejorar y seguir creciendo. En nuestra filosofía de empresa siempre se ha tenido en cuenta la importancia de cuidar el medio ambiente. Estamos en conversaciones con Ecoembes para la instalación de contenedores de reciclaje para ayudar a la sostenibilidad de este planeta. Ahora mismo también tenemos en marcha un aparcamiento de larga estancia junto al restaurante para dar servicio a los clientes del aeropuerto y que estamos prácticamente a punto de abrir. Además, somos los propietarios de una empresa familiar dueña también de la gasolinera que está conectada con Car’s Diner, dando un servicio extra de tienda, lavado de vehículos y también de repostaje a los usuarios del restaurante y viceversa. Pero tenemos ahora mismo un proyecto que verdaderamente nos ilusiona y se trata de la construcción de un hotel, el Hotel Hampton by Hilton Alicante Airport en los terrenos situados junto al local y que abrirá sus puertas en marzo del 2025. Queremos crear una zona de influencia alrededor del restaurante con todos los servicios para ofrecer una experiencia social, cultural y gastronómica única a nuestros clientes», concluyen los propietarios.

Ubicación de Car’s Diner

Avenida de Cartagena, 59 El Altet, Elche, (Alicante)

Tlfn: 96 568 70 98

Email: carsdiner@gmail.com

Consultar carta