Acercar la cocina gourmet al espacio de trabajo. Este es el objetivo con el que nació el restaurante Selecte en diciembre de 2020, ubicado en el Parque Empresarial de Elche. Su interior destaca por un diseño propio de los restaurantes de alta gastronomía y su carta nada tiene que ver a la oferta existente. En ella los comensales podrán encontrar las mejores carnes maduradas, los más exquisitos cortes de atún crudo y semicrudo, pescados, mariscos, y por supuesto todo tipo de arroces, fideuás y platos de cuchara, en definitiva se trata de una carta que mantiene el sabor de ayer y de hoy con recetas tradicionales fusionadas con nuevas técnicas.

Los productos de la cocina del restaurante Selecte provienen de los mejores proveedores de alimentación, para lograr una experiencia innovadora en un espacio único, puesto que utilizan las mejores materias primas de origen y de temporada como los pescados y mariscos traídos diariamente de la lonja de Santa Pola, lo mejor del campo de Elche, atún rojo del Mediterráneo, el ibérico de Salamanca, declarado el mejor jamón del mundo, sin olvidar las carnes, procedentes de las mejores ganaderías de España. Todo ello, además, maridado con selectos vinos.

Entrar por la puerta de Selecte es vivir una experiencia gastronómica sorprendente cualquier día de la semana, sin tener que realizar desplazamientos innecesarios. Comer en Selecte es darle unas notas de sabor a la rutina laboral de todas las empresas que alberga el Parque Empresarial de Elche. Pero no solo se dirige a los trabajadores de la zona, si no que sus platos harán las delicias de toda persona que busque satisfacer a su paladar, degustando sus elaboraciones y productos gourmet de la más alta calidad, con la comodidad de no tener que buscar aparcamiento gracias a sus más de 100 plazas de parking.

Un equipo de altura

Sentirte bien atendido, con la atención que mereces y aconsejado por grandes profesionales. Así es cómo el equipo que forma Selecte te hará sentir durante tu estancia en el establecimiento. Tanto el jefe de sala, Rafael García, como el jefe de cocina, Gaspar Orts, están a la altura del restaurante, siendo personas con una larga trayectoria y gran experiencia en el sector, dotando así a Selecte de la profesionalidad que un establecimiento de sus características se merece.

De igual forma cabe destacar que sus modernas instalaciones cuentan con espacios privados y menús especiales para eventos. Sus puertas están abiertas todos los días del año a mediodía desde las 13 horas hasta que se vaya el último cliente, «ya que nos gusta ofrecer las mejores sobremesas», indican desde el restaurante. Tanto si lo visitas por trabajo o por turismo, Selecte está conectado con los principales accesos de la provincia: a 5 minutos del aeropuerto, a un paso de Alicante y muy próximo a Elche, lo que le convierte en un punto de encuentro perfecto, cercano y accesible.

Si por algo también sobresale este establecimiento es por la placa de su último reconocimiento recibido por Tripadvisor, «Lo mejor de lo mejor Traveller’s Choice». Según la web de reseñas, «ser nombrado Lo mejor de lo mejor significa que este restaurante ha ofrecido un servicio y experiencia ejemplares». Esto le sitúa en el exclusivo grupo del 1 % de los mejores perfiles de Tripadvisor del mundo en 2022.

Ubicación de Selecte Restaurante

Calle Juan de Herrera, 38, Parque Empresarial de Elche, 03203, Elche.

Tlfn: 965 366 188 / 699 704 884

Email: selecte@selecterestaurante.es

Reservas