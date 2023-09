El próximo sábado 23 de septiembre, Nino Fjordside Andersen y Lenin Busquet realizarán un encuentro gastronómico exclusivo en el restaurante Abiss de Calp. Esta cita gastronómica contará con dos servicios (almuerzo y cena) donde cada chef intercambiará sabores y creatividades que supondrán toda una experiencia para los sentidos.

Nino, originario de Dinamarca, ha trabajado en los más destacados restaurantes del mundo como los triestrellados Michelín: Geranium, Noma (Copenhage) y El Celler de Can Roca (Gerona). Actualmente es el responsable de I+D Creativo del restaurante Koks, ubicado en Leynavatn en las Islas Feroe. Este emblemático restaurante, considerado como el más remoto del mundo, ha conseguido 2 Estrellas Michelín y 1 Estrella Verde a través de su personalísima cocina que ofrece innovaciones sorprendentes a través de fermentaciones antiguas e ingredientes completamente desconocidos.

En palabras de Nino: "Para mí la motivación nace de los desafíos, la curiosidad y las limitaciones, por eso cuando llegó la pandemia decidí dejar las grandes ciudades con todos sus maravillosos productos y posibilidades para mudarme a una isla remota y aislada en el Océano Atlántico’’.

Lenin Busquet, nacido en Ontinyent y actualmente chef de Abiss, basa su trayectoria en los más reconocidos restaurantes como Ricard Camarena (Valencia) con 2 Estrellas Michelín y una Estrella Verde, Diverxo (Madrid) con 3 Estrellas Michelín, Quique Dacosta (Denia) 3 Estrellas Michelín y El Celler De Can Roca (Gerona) 3 Estrellas Michelín y una Estrella Verde. Además, su estilo culinario también le viene influenciado por su paso internacional por Quintonil by Jorge Vallejo (México) y por Central by Virgilio Martínez (Lima-Perú).

El menú confeccionado para la ocasión destaca por las influencias y fusiones de las diferentes cocinas de estos dos grandes chefs y amigos, Lenin y Nino.

Se trata de una exquisita experiencia culinaria donde destacarán ingredientes y sabores únicos. Contará con un total de 10 pases e incluirá un exclusivo maridaje de vinos seleccionados para acompañar cada plato.

Las reservas para disfrutar de la degustación de una cocina nunca vista en nuestro país se pueden hacer a través de la web del restaurante Abiss: www.restauranteabiss.com.