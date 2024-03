Ya me habrán leído o escuchado en alguna ocasión que siempre es buen momento para visitar Aspe, un municipio en el que cada vez que lo he visitado me he sentido bien recibido, como en casa, y que ha respondido con creces a mis mejores expectativas. El pasado lunes fue uno de esos días. La propuesta inicial sin duda era apetecible: 21 estrellas Michelin y 25 Soles Repsol en los XXII Encuentros Gastronómicos Alfonso Mira.

La cosa no pudo empezar mejor, pese a llegar con cierto retraso. Nos recibieron al entrar dos embajadores de Aspe de máximo nivel, Juanfran Asencio y Juani Navarrete -a la que deseamos que se recupere lo antes posible-, gerentes de Pastelería Juanfran Asencio, con su eterna sonrisa y cordialidad. Es gente que te endulza la vida. Ya en el salón compartimos mesa y mantel con los padres de Teo y Alfonso Mira, los críticos gastronómicos Toni Pérez Marcos y Fernando Canet; y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Aspe, José Vicente Pérez, otro excelente anfitrión. Por el escenario fueron desfilando todos los protagonistas para explicar los platos que a continuación se iban a servir, en una continua sucesión de risas y abrazos que evidenciaron el buen rollo que hay entre este nutrido grupo de colegas. Entre los asistentes, Andrea Drago, Juan Guillamón, Alvar Hinojal, Rafa Soler, Miguel Navarro, Borja Susilla, Pablo González, Xune Andrade, Juan Carlos García, Rafa Centeno, Ferdinando Bernardi , Juan Monteagudo, Alberto Molinero, Xabi Goikoetxea, Andreu Genestra, Elio Fernández y Cristóbal Muñoz. Un total de 17 chefs elaboraron un menú de 21 Estrellas Michelin y 25 soles Repsol. ¿Quién da más? Y empezó el festival. Cuatro snacks, once platos un prepostre y un postre, que fueron maridados -casi siempre a la perfección- con catorce vinos, algunos de ellos auténticas joyas. Destacar la armonía de sabores de los tres primeros snacks, «Tartar de calamar, almendra, yema y guanciale», de Orobianco; «Ensalada murciana de orégano fresco y anguila ahumada», de Almo; y «Ceviche nikkei de trucha y remolacha», de Alquimia Laboratorio. En los platos, subrayar «Corte de serviola, ají y aguacate asado», de Es fum; «Ostra escabechada, limón, mantequilla y fondillón», de Tula; «Tortello de rodaballo, salsa livornesa, pil pil y almendras», de Casa Bernardi; y «Coliflor en texturas, mantequilla y grasa de jamón ibérico atomizada», de Ababol. El postre, «Miel, queso y melocotón», de Ambivium, puso el broche a un menú para el recuerdo. Los XXII Encuentros Gastronómicos Alfonso Mira son una experiencia culinaria única con varios eventos temáticos con lo mejor de la gastronomía española. Con una impresionante respuesta de convocatoria, los hermanos Mira se han convertido en grandes embajadores de la cocina alicantina y aspense. Enhorabuena a los dos y a toda la organización por el increíble nivel que son capaces de alcanzar año tras año.