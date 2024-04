En la tranquila localidad de Banyeres de Mariola, un pintoresco rincón de la comarca de l’Alcoià, se encuentra el restaurante Pirámide, un santuario gastronómico que cautiva a los comensales con sus sabores únicos y su atmósfera acogedora. El trato cordial y la simpatía, junto con el buen hacer en los fogones, es el secreto de su éxito, y sus valores de tradición, familiaridad y pasión acompañan al equipo de Pirámide en el día a día del trabajo.

La de ayer fue la cuarta jornada de «Menjars de La Terra» en su trayecto por las comarcas de l’Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla, que hizo parada en este pequeño pero encantador municipio.

La iniciativa organizada por INFORMACIÓN, que cuenta con el soporte de la Diputación Provincial de Alicante, está dedicada a dar reconocimiento al gran valor gastronómico que tienen nuestros pueblos y el esfuerzo que realizan los restaurantes para elaborar los mejores platos a partir de materias primas autóctonas, como es el caso de Pirámide. Ana Francés, gerente del restaurante destaca la importancia de esta propuesta: «Me he llevado una grata sorpresa con esta iniciativa, porque es una forma de acercarnos unos a otros, la costa a la montaña. Ha tenido muy buena aceptación y ha venido gente que no es de la zona. Se trata de eso, de que vengan personas que no conocen nuestra cocina y cumple con creces con ese objetivo». Ana coincide en su opinión con el alcalde de Banyeres de Mariola, Josep Sempere que asegura que «es una magnífica idea de poner en valor la gastronomía de los diferentes pueblos y da la oportunidad de que mucha gente se acerque y conozca los pueblos por medio de la su cocina como un primer punto de contacto».

En cuanto a la gastronomía local, Sempere destaca que evoca mucho la estación de invierno ya que, «son menjars de montaña, concretamente, de la Sierra de Mariola y son, en su mayoría, de olla».

Durante la jornada gastronómica de este jueves 11 de abril, el restaurante Pirámide abrió sus puertas para ofrecer un festín de delicias culinarias que deleitaron todos los sentidos de aquellos que acudieron a la cita.

El banquete comenzó con una selección de entrantes que despertaron el apetito y la curiosidad. Las «albóndigas de bacalao», suaves y aromáticas, se mezclaron con la intensa «pericana de la Sierra de Mariola», una delicia local de sabores tradicionales. Las «alcachofas fritas con salsa kimchie» ofrecieron un contraste picante y sabroso, mientras que las setas de chopo aportaron una textura y sabor de montaña que anticipaban un festín culinario.

El plato principal, un «arroz de setas, pato y foie», se presentó como el punto culminante de la velada. El arroz combinaba la tierra y el lujo en cada bocado. Las setas y el pato aportaba una jugosidad excepcional, y el foie envolvía cada grano con su suave textura. Este fue, sin lugar a dudas, el plato estrella de la jornada. Todos los comensales hicieron comentarios al respecto alabando este arroz, que Ana define como «sencillo, pero con un sabor intenso y muy agradable».

La gerente explica que se trata de «un arroz meloso con una base de setas, pato y se le añade foie al estar acabándose la cocción y cuando es época de trufa negra, se le añade trufa». Ella misma reconoce que «toda la gente que lo prueba se queda maravillada».

Para concluir esta experiencia, los comensales disfrutaron de una «tarta de queso al horno con mermelada de cereza», uno de los productos estrella de la temporada. Un postre exquisito que equilibraba lo dulce y lo cremoso con una nota frutal. Los cafés e infusiones acompañaron este último momento de la comida, seguidos por un chupito de «herbero de Mariola», una bebida local que selló la jornada gastronómica con autenticidad y sabor a la tierra.

Todo esto fue maridado con vinos blancos y tintos de Enrique Mendoza, de la DOP Alicante, que realzaron cada plato con sus notas y matices.

El encuentro culinario en el restaurante Pirámide fue mucho más que una simple comida; fue una experiencia gastronómica que fusionó la tradición local con la creatividad gourmet, dejando a los comensales con recuerdos inolvidables y muchas ganas de volver.

Sabores auténticos

Durante el recorrido del mes de abril por las comarcas de l’Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla cobran vida como productos destacados de este evento gastronómico, la Cereza de la Montaña de Alicante y las Bebidas Espirituosas Tradicionales de Alicante. Son auténticas joyas culinarias de la zona, presentes en cada una de las propuestas de los restaurantes participantes.

Cierre en Onil

Hoy finaliza esta semana gastronómica de «Menjars de la Terra» en una localidad muy querida como es Onil. En ella, el restaurante L’aplec, presenta otro menú diferente, basado en los mejores productos que da la comarca en la que se encuentra y que, al igual que el resto de menús, tiene un precio final de 42 euros. Buen provecho.