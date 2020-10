Mayka Navarro ha vivido una de sus mañanas más complicadas. La reportera de 'El programa de Ana Rosa' se encontraba cubriendo la visita del Rey Felipe VI a Barcelona cuando ha sido increpada y acosada en pleno directo por un grupo de manifestantes independentistas.

Uno de ellos ha intentado boicotear la conexión colocando un papel en el objetivo de la cámara, algo que Navarro ha intentado impedir por todos los medios. "Hay un gracioso que está todo el rato intentando tapar el dispositivo y no me da la gana, hombre", denunciaba la reportera.

Otro de los asistentes a la manifestación le exigió que se fuera, pero la periodista se plantó y le contestó que no lo iba a hacer porque estaba trabajando. Ya en el final de la conexión, varias personas rodearon a Navarro, acosándola e increpándola mientras ella trataba de evitar el boicoteo a la retransmisión.

Una vez finalizada la conexión, Ana Rosa ha denunciado desde plató el trato que ha recibido su compañera mientras se emitían otras imágenes similares a las que se acababan de producir. "Quiero que vean más detenidamente lo que tiene que soportar un compañero que está intentando informar. La que está en el centro es Mayka Navarro, que quiere restarle importancia a lo que ha vivido", ha explicado la presentadora del programa, que ha reparado también en la inexistente distancia de seguridad entre los manifestantes.

Varios manifestantes acosan e insultan a la periodista @maykanavarro mientras hacía su directo para Telecinco desde Barcelona. Le han lanzado papeles y se ha tenido que apartar. @abc_es pic.twitter.com/SwhLl45fWK — Miquel I. Vera (@miquelvera_) 9 de octubre de 2020

"¿Esto es saludable? Perdonadme, ¡¿esto es muy saludable?! No nos vayamos de Madrid. Le pido a los madrileños que este puente no nos vayamos de Madrid por responsabilidad, pero... ¿aquí no intervienen Marlaska ni IIla?", concluía diciendo Ana Rosa notablemente molesta.