La pareja de Elche formada por Melodie Peñalver y Cristian Jerez ha sido una de las protagonistas de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. El interés mediático que han generado los concursantes es más que evidente dado que ella ya acumula cerca de 800.000 seguidores en Instagram y sus colaboraciones con marcas son habituales. Tanto es así que Mediaset ha ofrecido un programa a Melodie en la plataforma de vídeo online Mtmad.

El espacio que conduce la joven ilicitana se llama 'Be strong by Melodie', un nuevo canal en el que relatará su día a día y revelará los secretos de su vida. El primer capítulo de la concursante de 'La isla de las tentaciones' ya está disponible en la plataforma de Mediaset y, entre otros temas, aclara cómo está su relación con el tentador alicantino Beltrán. "Actualmente nos vemos mucho y cada vez queremos estar más juntos pero no voy a poner etiquetas de novios porque quiero que la cosa fluya, el tiempo dirá", señala.

¡¡¡Melodie se estrena en mtmad SIN FILTROS!!! 💣 Nos abre su corazón y cuenta cómo está su vida ahora ¡¿Con Beltrán?! https://t.co/hgAnD6rSGE pic.twitter.com/PzJQJalTan — mtmad (@mtmad) 13 de noviembre de 2020

Sobre el "boom" de sus seguidores en redes sociales, Melodie indica que antes del programa de Telecinco tan sólo tenía 2.000 y apenas prestaba atención a sus cuentas. "Yo no era consciente de la repercusión que iba a tener 'La isla de las tentaciones', aluciné cuando me empezaron a seguir tantas personas, y la gente me felicitaba por cosas que me sorprendieron como cuando apoyé a Melyssa", relata.

Asimismo, respondiendo a preguntas de sus fans en redes sociales, la joven explica que estuvo trabajando en Alemania e Ibiza después de abandonar un ciclo a distancia de diagnóstico de la imagen. "También estudié integración social a distancia pero también lo dejé porque me salió otro trabajo que me ocupaba mucho tiempo, ahora me arrepiento de no haberle dado tanta importancia a los estudios", añade.