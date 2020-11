Atresplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia, adaptará en España uno de los formatos televisivos más reconocidos a nivel internacional de los últimos tiempos, 'Drag Race', el programa que busca a la mejor superestrella drag del país, ha confirmado este lunes Atresmedia.

El programa americano, que ha conquistado al público y a la crítica desde su nacimiento en 2009, aterrizará en la plataforma de pago de Atresmedia "próximamente", tras haber sido galardonado con 19 premios Emmy, haber sido adaptado con éxito en numerosos países y ser uno de los formatos más reclamados en nuestro país.

La versión española de 'Drag Race' estará producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). 'Drag Race España' buscará a la mejor superestrella drag de nuestro país a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas -sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales- propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora.

Con 12 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, 'RuPaul's Drag Race', la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión, convirtiéndose en un acontecimiento con miles de seguidores a nivel mundial que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas y que ha sido adaptado con éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda.