Francisco Rivera ha reaparecido después de las declaraciones en las que su hermano Kiko Rivera confesaba que los objetos personales que Paquirri les dejó en herencia a él y a Cayetano - y cuyo robo Isabel Pantoja denunció para no entregárselos - han estado escondidos en una habitación de Cantora durante todos estos años. El exdiestro se ha pronunciado sobre este tema, bastante afectado, en el programa en el que colabora, 'Espejo público',.

Muy sincero, Francisco ha desvelado que "es un tema complicado. No es tan sencillo. Se mezclan muchas cosas. Es mi familia, mi padre, la lucha de mi madre porque tuviésemos las cosas de mi padre. Todo lo q contó Kiko yo ya lo sabía, pero guardé silencio por respeto a él".

"Y hay mucho más. No se si es el momento ni cuando, tengo que pensar, pero creo que se debería saber la verdad tarde o temprano. Vergüenza moral de gente que debería meterse en un agujero y no salir en su vida por vergüenza de cómo se han comportado. Debería de saberse, pero no sé cuándo ni dónde. Hay que madurarlo", ha confesado Francisco, dejándonos boquiabiertos al asegurar que no sólo Isabel Pantoja es culpable de que todo lo que ha sucedido con la herencia de su padre.

Muy triste, según ha asentido cuando Susanna Griso se lo ha preguntado, el marido de Lourdes Montes ha señalado que no lo está pasando bien porque "ahora se mezclan los pensamientos sobre mi padre, sobre lo que ha pasado mi hermano Kiko, la lucha de mi madre porque Cayetano y yo tuviésemos las cosas que mi padre quería que tuviésemos".

Al preguntarle si además de la desaparición de los objetos personales y de toreo de Paquirri hay más cosas que todos desconocemos, Francisco lo ha confirmado, pero ha evitado desvelar qué: "No estoy preparado para hablar de ciertas cosas todavía. Tengo que meditarlo, verlo. No tengo claro que quiera hacerlo. Pero creo que se debería saber toda la verdad. Porque se ha especulado tanto... hay mucha gente involucrada, no solo Isabel Pantoja"

"El testamento es papel mojado cuando hay gente que no cumple con el deseo del fallecido, la última voluntad del que se ha ido. Su familia debe respetar por encima de todo el deseo de su marido, de su ex marido, de su padre... y cuando a una persona le mueve la avaricia es cuando vienen los problemas", ha afirmado el exdiestro, que cree que "se debe saber la verdad porque hay mucha gente que se ha portado tan mal que descansaré mucho el día que le quite la careta a esas personas".

Después de que Kiko Rivera haya afirmado que los objetos que les legó su padre a él y a Cayetano siguen en Cantora y nunca fueron robados como aseguró Isabel Pantoja, es inevitable que Francisco se acuerde de su madre, Carmen Ordóñez, que en su día denunció a la tonadillera para que les entregase las cosas que Paquirri había dejado expresamente a él y a su hermano. "Se mezclan muchas cosas. Mucho sentimiento. Mi madre se fue con una pena muy grande por no haber conseguido recuperar lo que mi padre quería para nosotros. Eso me cuesta mucho perdonárselo. Y una cosa es perdonar y otra distinta olvidar", ha confesado, evitando hablar más del espinoso asunto.