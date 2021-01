Jamás pensamos que un concurso diera tanto de qué hablar, pero 'La isla de las tentaciones' se está llevando todas las papeletas para que no desaparezca de la parrilla televisiva durante muchos años porque es todo un show digno de ver por todos esos espectadores. Anoche hemos visto una punta del iceberg que se aproxima en nuestras pantallas... que nos ha dejado momentos que los concursantes recordaran para el resto de sus vidas.

En la hoguera que hemos visto esta noche hemos podido ver como Hugo salía de rositas al ver que Lara no ha puesto intención de conocer más allá a ningún chico de su villa, pero sin embargo Jesús, no daba crédito a los vídeos que le han puesto sobre su pareja. Marina está aprovechando al máximo su experiencia en el programa y está conociendo con intensidad a Isaac, quien ha conseguido llamar su atención como ningún otro.

Aunque en las primeras imágenes que le mostraba Sandra Barneda no veíamos nada extraño, en las segundas, Jesús ha dejado bien claro que no le gusta que Marina hable de él con Isaac, ya que no es nadie para saber de él. A partir de ahí, los siguientes vídeos han gustado todavía menos al concursante porque no esperaba que su pareja se soltase tanto como lo ha hecho.

"Para mí esto es un antes y un después, no voy a llorar porque ni se lo merece. A mí no me va a ver hundido porque no se lo merece, no se merece de mi NADA, es una falta de respeto a mí, a mí familia, a su familia... para mí 'next'" han sido las palabras que ha soltado Jesús nada más ver el vídeo en el que su pareja se pasaba el hielo con Isaac.

Manuel estaba muy preocupado por lo que pudiese ver de su pareja, pero como bien sabemos, Lucía es una de las concursantes que mejor se lo está pasando sin necesidad de caer en ninguna tentación. "Manuel, no hay imágenes para ti" ha pronunciado Sandra Barneda, algo que tranquilizaba al joven, pero que le dejaba un poco descolocado porque quería ver a su pareja.

Otro de los concursantes que ha tenido que hacer frente a imágenes de su pareja ha sido Raúl, el canario que ha revolucionado las redes sociales con esos rizos rubios. Lo cierto es que tampoco tiene mucho que temer de su pareja, ya que Claudia simplemente está conociendo a Tony, un chico con el que tiene bastante complicidad, pero no ha sobrepasado los límites.

¿Y la reacción de Diego?

Al que no hemos podido ver en esta tesitura ha sido a Diego. En el programa de ayer, que a las 00.00 horas todavía no había comenzado al emisión de la famosa hoguera, faltó por ver la reacción del concursante. Lo cierto es que su novia, Lola, ha hecho saltar ya la alarma en la casa de los chicos por su acercamiento con el joven italiano Simone. Veremos qué cara se le queda a Diego al ver los arrumacos y palabras cariñosas que se dedican ambos.

No sabemos si el programa decidirá ponerle también las imágenes en las que la joven leonesa llora amargamente por su perro. Piensa que si su hasta ahora novio rompe con ella no le dejará ver a Horus, un rotweiller que le regaló a Diego en uno de sus cumpleaños y por el que siente un amor incondicional. Tanto es así, que lleva a su can tatuado en su brazo. Los memes en las redes, claro, no se han hecho esperar, y el futbolista del Betis Joaquín compartió en su cuenta de Instagram esta imagen: