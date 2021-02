Paula y la Casa Real

Vivir para ver. Paula Sáinz-Pardo, quien fuera icono de La 2 Noticias, se estrenó el sábado como presentadora de Audiencia abierta, el programa que TVE dedica a la información sobre Jefatura del Estado y la Casa Real. Líbreme Dios decir que sea ningún demérito ponerse al frente del espacio. Pero yo que no me he perdido ninguna de sus 390 entregas, sé de lo que hablo.

Me sorprendió ver a la expresentadora de La 2 noticias, informativo cancelado el 12 de marzo de 2020, según nota de prensa de TVE «por motivos sanitarios», en este nuevo rol. ¿Se imaginan a Mara Torres, la anfitriona más duradera del informativo alternativo de La 2, presentando Audiencia abierta? Y es que hay situaciones que chocan.

No hará falta que recuerde el contexto y los titulares de la actualidad de la semana en los que se produce este debut en un programa tan especial. ¿Cómo los habrían abordado Paula, César Vallejo, Eva de Vicente y el resto del equipo de La 2 Noticias? Sí, los casos de Pablo Hasél, la libertad de expresión, o la solidez de nuestra democracia según Pablo Iglesias.

Audiencia abierta, por cierto, está dirigido desde su primera entrega por Miguel Ángel Sacaluga, candidato a sustituir a Rosa María Mateo en la presidencia del Consejo de Administración de RTVE. Y no un candidato cualquiera. En su día paralizó el proceso de selección porque consideró que la evaluación de aspirantes que realizó el Comité de Expertos no se ajustó a las normas y principios de mérito, capacidad y transparencia. No sabemos si Paula Sáinz-Pardo seguirá al frente de Audiencia abierta o se trata de una sustitución puntual a Carmen Romero Marí. Pero la sorpresa ha sido mayúscula.