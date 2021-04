Rocío Carrasco recordó este miércoles uno de los capítulos más dolorosos de su vida. En el episodio 7 de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que contó con una mayor duración a la habitual, la presentadora narró cómo fueron los últimos meses de vida de Rocío Jurado: "El tiempo que pasamos en Houston fueron terroríficos. Cada día pasa una cosa nueva".

"Mi madre me dijo que si yo pensaba que se iba morir sin dejarme casada con Fidel. Se me saltaron las lágrimas porque ya intuía lo que iba a pasar y ella dijo que nos casáramos al día siguiente", contó Rocío Carrasco, añadiendo que no se movió de su lado hasta el día de su muerte.

Entre los asuntos de los que también habló, Carrasco también se emocionó al recordar la pregunta que su hija le hizo sobre los pisos de Miami a los pocos días de que Rocío Jurado falleciese: "En ese momento supe que todo había cambiado y que esa semilla del mal estaba floreciendo. Lloré como una niña porque a mí se me cayó el mundo encima con esa pregunta por parte de una pequeña de 9 años. Ella venía con una lección aprendida. Me di cuenta que había un antes y un después en esa niña que parí yo, pero que parecía que no tenía nada de mí".

Además, en esta séptimo episodio, Rocío Carrasco también recordó cómo consiguió que Antonio David ratificase el convenio regulador de la custodia de sus hijos: "El acuerdo estuvo en el despacho de mi abogado 6 meses porque no le dio la gana firmarlo, mientras él decía en 'Crónicas Marcianas' que no le dejaba cerca los niños. Llamé a Xavier Sardá para decirle que todo lo que él estaba diciendo era mentira. Me dijo que no me preocupase, que de ahí saldría con el convenio firmado y así fue. Me aseguró que no se volvería a hablar de eso".

Introducción de Carlota Corredera

El programa comienza con la intervención de Carlota Corredera tras las diversas publicaciones de medios de comunicación que dudaban del intento de suicidio de Rocío Carrasco:

- "Decir que lo que hay escrito, en un informe médico de Rocío, no se escribió jamás es ser un negacionista. Incluso la han ridiculizado asegurando que aquel fatídico día se tomó solo tres pastillas"

- "Se nos escapan las razones de los medios de comunicación, periodistas y colaboradores que afirman que es falso lo que le ocurrió a Rocío. Solo se me ocurren dos opciones: o son ignorantes o son malas personas"

- "Existen dos documentos oficiales en los que sí está escrito hasta en tres ocasión que Rocío Carrasco se intentó quitar la vida"

- "Nos parece muy grave y absolutamente demoníaco que haya medios de comunicación aparentemente serios, que se dedican a contar las pastillas que hacen falta para quitarse la vida y a mentir sin pudor sobre el número de píldoras"

- (Antes de leer algunos detalles del informe de urgencias): "Quisimos evitar hacer pornografía de una situación tan íntima y dramática, pero es una pena haber llegado hasta aquí".

- "Rocío Carrasco estaba desesperada. Intentó quitarse la vida"

- "La tierra no es plana y la violencia de género es una pandemia social. No es discutible"

- "Jamás daremos voz a los negacionistas. Ni a los de Rocío, ni a los de la violencia de género. La Tierra es redonda y Rocío es una víctima"

Rocío Carrasco entra por teléfono

Antes del comienzo del documental, Rocío Carrasco entró por teléfono y anunció que estará en directo el próximo miércoles en el programa, que no emitirá un nuevo episodio de la serie documental: "Es el momento de hacer un parón en la serie documental. Ha llegado el momento y me gustaría el miércoles que viene estar ahí con vosotros"

Titulares de Rocío Carrasco (Episodio 7 - primera parte)

Esta primera parte de la episodio 7 se inicia con Rocío Carrasco recordando el convenio regulador de la custodio de sus dos hijos con Antonio David.

- "En un momento de flaqueza, yo me planteo darle los niños a Antonio David, pero solo me duró horas".

- "Cuando le comento lo del convenio a Fidel, le pareció perfecto".

- "El convenio estuvo seis meses firmado. Durante ese tiempo, tuvo que soportar sus intervenciones en 'Crónicas Marcianas'".

- "Llamé a Xavier Sardá para decirle que todo lo que decía Antonio David era mentira. Él me dijo que no había preocupación, que de ahí saldría con el convenio firmado y así fue. Me aseguró que no se volvería a hablar de eso"

- "Para mentir tienes que tener buena memoria, y a la vista está que él se contradice".

- (Tras leer los puntos del convenio regulador de la Custodia de sus hijos): "A los niños no los ha quería tener. Los ha querido pedir y ha ganado dinero pidiéndolos".

- "El día 18 de julio se firma el convenio y, tres días más tarde, sale ella (Lydia Lozano) en la portada de una revista revelándolo".

- "La información de la revista era incierta. Lydia Lozano sabe perfectamente que el convenio que estaba narrando en aquella revista no es cierto. Ella sabe que Antonio David no ha tenido que renunciar a nada. Al revés. Lo que se le ha dado son todas las facilidades del mundo".

- "Lo que no son ciertas son las claúsulas y el por qué se firma ese convenio"

- "A él no le han dado la custodia compartida ningún juez".

- "Hay unos cambio que veo en la personalidad de los niños cuando volvían a casa. Empiezo a notar que venían muy cansados".

- "Hacía una vida muy normal con los niños".

- (Sobre unos comentarios homófobos de Antonio David en 'Día a día'): "Me parece muy fuerte".

- (Sobre la enfermedad de su madre): "Tenía que trabajar en los Colombinas (Huelva) y llevaba unos días mal. Fue al médico y le dijo que se tenía que ir a Madrid".

- "Cuando mi madre me llamó, estaba fuera de España. Hice las maletas y regrese a Madrid. Cuando llegue, ella estaba ya en el hospital".

- "Cuando el médico me explicó la enfermedad de mi madre, me dijo que el 80% de los pacientes no sobreviven. Yo le respondí que me daba igual porque ella estaba en el 20%, pero sentí miedo y terror".

Titulares de Rocío Carrasco (Episodio 7 - Parte II):

Esta segunda parte del episodio 7 empieza con la rueda de prensa que Rocío Jurado hizo para comunicar que le habían detectado cáncer de páncreas.

- "Sentí muy orgullosa de ella. Ya no como madre, sino como persona porque creo que hizo un ejercicio de fortaleza. En cierta forma, eso le podía dar esperanza a la gente que la viese".

- "Cuando terminó la rueda de prensa, mi madre se fue con su vecina abogada para hacer su testamento".

- "En ese momento, la familia se hunde. Con el paso de los días, el fin de alguien dio comienzo al principio de muchos".

- (Sobre la llegada de Rocío Jurado a Houston): "Yo me quedé aquí encargada de mis hijos y de mis hermanos".

- "Creo que ella llegó a hacer dos ciclos de quimioterapia".

- (Sobre el especial 'Rocío Siempre'): "Tenía la fuerza justa, pero le hizo tanto bien. Fue feliz haciendo esa última actuación. Ese día estaba muy nerviosa y emocionada, pero fue muy feliz".

- "Ella tenía muchas ganas de vivir. Era una luchadora nata".

- "Después de esas navidades que pasamos con ella, vuelve a encontrarse mal. Al ver que algo pasa, decidimos que volviese a Houston"

- "A los días de volver de Houston, me llama una amiga de mi madre y me dice que me cogiese un vuelo y volviese a Houston. En la televisión se había dicho que había ingresado en la UVI y la habían intubado".

- "Mi madre se puso bien a los dos días. Los enfermeros de la UVI dijeron que eso no lo habían visto nunca"

- "En Houston, mi abogado me informa que Antonio David presentó una demanda de modificación de medidas. Lo único que pedía es que el convenio regulador se eleve a público y se haga constancia como si fuese judicial".

- "Aprovecho ese momento de mi vida para intentar asegurarse el futuro".

- "Yo no quería que mis hijos no fueran conscientes de lo que le pasaba a su abuela".

- (Sobre la intervención de Antonio David llorando por la salud de Rocío Jurado en 'A tu lado'): "Qué repulsión me ocasiona que un padre hable de los sentimientos de dos niños pequeños y tenga que hacer el numerito llorando por la salud de la abuela. Me parece repulsivo cuando esas lágrimas las ha soltado mi madre por su culpa".

- "Mi madre nunca habló con los niños. No le dejé porque mi madre estaba mala y su voz era un hilo. Conozco a mis hijos y sabrían que algo no iba bien"

- "Los meses de Houston fueron terroríficos. Cada día pasa una cosa nueva".

-: "Así estuvimos hasta que ella quiso volver a España. Ese viaje fue a través de Ángel Nieto, otra persona a la que he querido mucho en mi vida. Era como el hermano de mi padre".

-: "Ángel Nieto era amigo de Paco Hernández 'El Pocero', que nos proporcionó un avión medicalizado para que ella pudiese volver en las condiciones necesarias".

- "Mi madre se hinchó a reír con la anécdota de la maleta con mis botas de Fidel".

- "Cuando llegamos a Madrid, ella estaba muy débil, pero muy feliz".

- "Pasamos todo el mes de mayo con ella. Vio a sus hijos, pero no a sus nietos. No querían que tuviesen esa imagen de su abuela"

- "No me moví de su lado hasta aquella eterna madrugada (la noche de su fallecimiento)".

- "Mi madre me dijo que si yo pensaba que se iba morir sin dejarme casada con Fidel. Se me saltaron las lágrimas porque ya intuía lo que iba a pasar y ella dijo que nos casáramos al día siguiente".

- "Se fue. Aquel fue el peor día de mi vida. Todo el mundo lloraba a la artista, pero yo lloraba a mi madre. Para mí, no era Rocío Jurado. Era mi madre".

- "El entierro fue tremendo porque yo recuerdo ver a gente en los puentes de la autovía".

- "Cuando fui consciente de que ella se quedaba allí (en el cementerio de Chipiona), yo llamé a mi abogado para ver a los niños. Lleva 4 meses sin verlos".

- "Cuando los vi, David me daba besos y me secaba las lágrimas".

- "Rocío se me quedó mirándome y me preguntó que iba a pasar con las casas de Miami. En ese momento supe que todo había cambiado y que esa semilla del mal estaba floreciendo. Lloré como una niña porque a mí se me cayó el mundo encima con esa pregunta por parte de una pequeña de 9 años. Ella venía con una lección aprendida".

- "Me di cuenta que había un antes y un después en esa niña que parí yo, pero que parecía que no tenía nada de mí".