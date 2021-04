El hambre y el cansancio han hecho que Gianmarco y Alejandro Albalá hayan perdido la paciencia el uno con el otro. Los dos concursantes de 'Supervivientes' se enzarzaron a causa de la prueba del día anterior, en la que ambos compitieron contra Marta López y Olga Moreno. Aunque la organización les dio la opción de mezclar las parejas y equilibrar fuerzas, ninguno optó por esa opción.

"Yo nunca he hecho 'Supervivientes'. Tú sí has venido aquí...", le empezó reprochando Gianmarco, a lo que Albalá no se quedó callado: "El reality es tu vida. Estás nominado y te cambia la cara". Gianmarco no se frenó y llamó a Alejandro "amargado": "¿Por qué me llamas amargado si yo no te he insultado?", se quejaba él.

Onestini acusó a Albalá de querer hacer la prueba "de manera fatal": "Que tú quisieras competir contra dos chicas me parece muy feo y muy cobarde". "Cobarde lo tuyo, que estás dando una opinión que no está bien", se quejó entonces Albalá, que le espetó: "Vengo a hacer mi concurso tan tranquilo. Estuviste con una tía y luego la echaste fuera para ganar un puto reality, tío", dijo en alusión a su relación con Adara Molinero.

El asunto empezó a calentarse y Gianmarco se lo pagó con la misma moneda: "El que hace esas cosas para tener fama, eres tú. Porque tú has ido con personas más famosas que tú para tener un poquito de fama", dijo el italiano haciendo referencia a las relaciones de Albalá con Chabelita y Sofía Suescun.