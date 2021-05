El 'Telediario' ha conseguido reunir a través de una videollamada a Abdou y Luna, los protagonistas del emotivo abrazo que tuvo lugar en la playa del Tarajal y que, en medio de la crisis migratoria en Ceuta, se viralizó en las redes sociales. Unos días más tarde, los informativos de TVE han localizado al emigrante senegalés, un joven de 27 años que fue devuelto a Marruecos tras cruzar la frontera.

En una pieza del 'Telediario', la televisión pública ha dado más detalles sobre la historia de Abdou, que actualmente vive en una habitación compartida de Casablanca. Cuando supo que las fronteras estaban abiertas, él y su hermano caminaron desde Tánger hasta Castillejos, en la frontera con Ceuta, durante toda la noche. Tras hacer el último tramo a nado, se derrumbó y rompió a llorar al ver que su hermano estaba inconsciente.

En suelo ceutí se encontró con Luna, la voluntaria de Cruz Roja que le reconfortó en un momento tan complicado con el abrazo del que tanto se ha hablado y que generó una lluvia de mensajes racistas y machistas.

Ana Jiménez, corresponsal de TVE en Marruecos y el Magreb, ha charlado con Abdou y le ha puesto en contacto con Luna. Un reencuentro cargado de emoción, como puede comprobarse en las imágenes captadas por la televisión pública.

"Luna nos permite que grabemos su voz pero no que mostremos su imagen. Lo ha pasado muy mal después de los ataques racistas en las redes", explica la periodista. "No entiendo por qué han atacado a Luna. Ella solo hizo su trabajo, me consoló, me reconfortó. Fue un gesto humano", ha declarado Abdou, que a día de hoy sigue sin tener noticias de su hermano.