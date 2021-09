Ylenia Padilla sigue en el ojo del huracán tras cargar duramente contra Sálvame y los programas de Telecinco y calificarlos de “basura”. La de Benidorm sigue expresándose en su cuenta de Instagram y respondiendo a las preguntas de sus seguidores en Instagram tras su retirada de la televisión.

“Luego dicen si llevamos dos años hablar de ella. Yo me fui en enero y no habéis dejado de llamarme desde entonces”, ha explicado la participante de Gandía Shore sobre los programas de televisión de la cadena de Fuencarral. Ylenia ha querido también hablar en redes sociales de su salida del programa radiofónico Vodafone Yu en el que comenzó a participar en el mes de febrero.

Visiblemente angustiada y hablando a cámara, Ylenia explica que “me fui de Vodafone Yu hablando con la mujer que me contrató llorando, diciéndole no puedo más, me acosan me llaman todas las semanas no quiero pagarlo con vosotros. Me fui llorando porque no podía más me llaman todo el rato”. Al parecer la de Benidorm hace referencia a los programas de Telecinco, que según ella “me han estado llamando hasta agosto para levantar las audiencias del ‘Sálvame’ ese de mierda. ¿Sabes lo que hice? Bloquearles a todos”.

¿Por qué Ylenia se fue de VodafoneYU? pic.twitter.com/iHLTpnUWF4 — Alex Fernández (@alexfdz24) 12 de septiembre de 2021

La también participante en Gran Hermano VIP ha seguido relatando que “estoy muy agotada, es muy injusto y luego tienen ahí a gente con denuncias de mal tratos con mil movidas y no pasa nada y a mi me dejan de enferma y yo tengo que aguantarlo. Y tengo que aguantar que vayan al trabajo de mis padres y los acosen, no lo puedo soportar”.

Ylenia finaliza esta intervención relatando cómo tuvo que explicar su salida del programa de radio: “Le digo a la chica vamos a ver si te digo lo que pienso no lo puedes emitir. Estuvimos tres horas para dar un mensaje que no los manchara a ellos. Yo le decía si te digo la verdad van a quedar como el culo”, finaliza.

Polémica también con Belén Esteban

Las palabras de Ylenia no han sentado muy bien en Mediaset y tampoco a una de sus grandes, hasta ahora amigas, en el mundo de la televisión: Belén Esteban. La de San Blas arremetía contra ella y le dedicaba unas duras palabras: “Si ella está cansada, los demás también. Porque hoy te quiero mucho y mañana no te quiero nada”. Esteban explicaba que el sábado Ylenia le bloqueó en el teléfono: “Déjame bloqueada, que una se harta de tener que estar calladita. ¿De qué va a hablar? Si mi vida la conoce todo el mundo”.