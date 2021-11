El conflicto entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes se ha convertido en el tema principal de las tertulias de Telecinco. El presentador concedió el pasado sábado una entrevista en el 'Deluxe', donde además de hablar sobre la paternidad del hijo de su expareja, mantuvo un tenso encontronazo con Paloma García Pelayo.

La periodista le preguntó por su relación con las mujeres, haciendo alusión a "algún problema serio" que haya terminado "en los tribunales". Esta cuestión no sentó nada bien a Jorge Javier Vázquez, que abroncó a la colaboradora en pleno directo y dividió a las redes en dos bandos: quienes defendían que la cuestión planteada por Paloma era oportuna y quienes opinaban lo contrario.

Además, Jorge Javier recibió un aluvión de críticas ante las que no ha permanecido ajeno. Durante la tarde de ayer, el presentador de 'Sálvame' no habló de forma directa sobre su desencuentro con la colaboradora, pero sí hizo una reflexión sobre el episodio protagonizado por ambos.

"El sábado por la mañana escribí un post en el que decía que antes me cogía muchos 'parraques' en la televisión, unos enfados grandísimos, pero que desde que hago 'Desmontando a Séneca' eso ya no me sucede", comenzó diciendo para, seguidamente, reconocer que ha tenido que borrar sus palabras: "La gente iba a pensar que estoy loco".

Por otro lado, lejos de rectificar, se tomó con humor el aluvión de críticas que ha recibido durante los últimos días por su actitud con Paloma García Pelayo: "No sabía que tenía tanta importancia en el mundo de la moda. Me lo han contado, pero llevo tres días siendo tendencia en Twitter". "¿Qué te parece? Eso es complicado. ¡Tres días!", le dijo al director de 'Sálvame' entre risas.