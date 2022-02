Este domingo, Loles León fue una de las invitada de 'La Roca'. La actriz charló con Nuria Roca de varias etapas de su vida en la entrevista y no esquivó charlar sobre Pedro Almodóvar, uno de los magnates con los que más ha trabajado. La intérprete de series como 'La que se avecina' quiso aclarar alguna leyenda sobre cómo consiguió que el cineasta le diera trabajo.

La actual concursante de 'Tu cara me suena' había reconocido en alguna ocasión que había ido detrás del conocido director sin cesar hasta que consiguió que le diera trabajo. En el programa de laSexta quiso aclarar cómo de cierta era esta leyenda y explicó con detalle cómo se hizo hueco en el cine en su llegada a Madrid en los 80: "Me acercaba al director que me gustaba y le preguntaba si tenía algún papelito para la próxima película. Si tú no estás ahí, no se acuerdan. Tienes que aparecer y decir: 'Hola, ¿puedes venir a verme? Estoy actuando y me gustaría trabajar contigo'".

Al parecer, con Almodóvar le ocurrió algo similar: "Estrené en Madrid le dije que, por favor, que si podía venir y dijo que pa' lante que le gustaba mucho y mira dónde hemos llegado", detalló en referencia a la primera obra de teatro que el director vio de ella y que le hizo que la contratase en varias películas que vendrían después.