Ion Aramendi ha sido uno de los últimos 'robos' de presentadores de Mediaset a RTVE. El popular conductor de 'El Cazador' se estrena este mismo domingo al frente del debate de 'Supervivientes' en sustitución de Jordi González y por este motivo ha acudido a 'Sálvame' para conversar sobre el formato y de su regreso a Telecinco.

Durante la tarde del viernes el presentador acudió al programa de las tardes en el que fue reportero antes de pasar por EITB y La 1. María Patiño se interesó por saber por qué decidió volver a la cadena: "A nivel personal y profesional no podía decir que no. Esta ha sido mi casa, he estado en Mediaset más tiempo que en cualquier otro sitio", confesó.

El presentador no ha ocultado su cariño a los que hasta hace unas semanas eran sus compañeros: "He sido muy feliz en TVE con 'El Cazador'. He sido muy feliz con la familia que hemos creado allí y me ha costado dejarlo".

En su visita al programa de corazón, Ion quiso recordar su etapa como reportero: "Han pasado seis años, pero me acuerdo que cuando me fui me pegué una llorera antológica. Lloré más que tú en tres años Lydia", declaró sobre su salida de 'Sálvame', donde fue uno de los periodistas de calle más reconocidos.