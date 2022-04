No todos son supervivientes y las pruebas a veces salen mal. Esta tarde en ‘Sálvame’ han comentado el reality de Telecinco, como hacen de forma habitual, pero esta vez han querido darle un toque más original, adaptando una de las pruebas que se hicieron ayer desde Honduras.

Los colaboradores tenían que aguantar colgados desde unas barras metálicas para poder acceder a "playa Royale", un espacio privilegiado de plató con todas las comodidades. Lidia Lozano y Belén Esteban han sido las primeras en intentar la prueba y emular a los concursantes de ‘Supervivientes’. Las dos colaboradoras se han subido a sendas cajas de madera y se cuelgan de una barra metálica, a ver cuál de las dos aguantaba más y podía ir a "playa Royale".

Belén Esteban sufre un accidente en pleno directo: "¡El tobillo, me he roto el tobillo!" 😰 #YoVeoSálvame https://t.co/sexIIBau6A — Telecinco (@telecincoes) 25 de abril de 2022

La de Paracuellos se ha colgado de la barra, no muy segura, y se ha resbalado al segundo. Ya en el suelo, ha empezado a gritar: “¡El tobillo! ¡Me he roto el tobillo!”. Sus compañeros han cudido al momento a ayudarle entre los gritos de la Esteban. Jorge Javier Vázquez y los colaboradores no daban crédito a la escena y rápidamente han pedido la entrada de un médico para atenderla.

Tensión en el plató hasta que han llegado los servicios médicos y los colaboradores le han dado un poco de agua para que se tranquilice. Belén Esteban estaba convencida de que tenía el hueso fuera y ha comenzado a llorar muy intranquila. “He notado el hueso como me ha chascado”, añadía.

El accidente de Belén Esteban durante la publicidad, al completo: de su preocupación a la ovación a su salida https://t.co/O40hhqGiRS — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 25 de abril de 2022

Jorge Javier Vázquez intentaba poner un punto “gracioso” a la situación preguntando a la copresentadora si se veía con fuerzas para repetir la prueba, cuando por fin han llegado dos miembros del servicio médico que han evaluado a la madrileña que gemía de dolor. El programa se va a publicidad cuando los profesionales sanitarios proceden a inmovilizar el tobillo magullado de Belén Esteban. Finalmente, y tras ser trasladada al hospital, el diagnóstico ha sido rotura de tibia y peroné, inmovilización de la pierna y reposo durante 4 o 6 semanas. A fecha de hoy, no se descarta que haya que operarla.