Una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes 2022' se quedó a las puertas de la final de la semana que viene. Anabel Pantoja se convirtió en la nueva expulsada definitiva del reality de Telecinco después de ser la menos apoyada por la audiencia en su duelo contra Nacho Palau, el otro nominado de esta semana.

Después de la unificación del grupo, la colaboradora de 'Sálvame' y sobrina de Isabel Pantoja regresará directamente a España al no contar con una segunda oportunidad debido a las alturas de concurso en la que nos encontramos. "Me parece que Nacho y yo nos merecíamos estar en la final, pero me parece súper justo que él se quede", afirmó en su conexión con Jorge Javier Vázquez tras conocer que era la expulsada.

Además, en esta nueva gala sin ronda de nominaciones, Alejandro se convirtió en el primer finalista de 'Supervivientes 2022' después de ganar en su enfrentamiento contra Nacho Palau en la última noria infernal de la edición. A pesar de ser el primer eliminado en la semifinal, Anabel Pantoja le eligió como su sustituto en el caso de que fuese expulsada, tal y como ocurrió.