Patricia Donoso. Quizá este nombre no te suena pero te va a sonar. Seguro que si has puesto Telecinco estos días has visto su rostro en alguno de sus programas. Esta abogada saltó a la palestra recientemente por confesar que había tenido unos besos con el torero José Ortega Cano.

En medio de la polémica por la separación del diestro de Ana María Aldón, Donoso daba la cara y participaba en el Deluxe para contar cómo había sido su “affaire” con Ortega Cano. Este posteriormente llamaba al programa para calificarla de “asquerosa”, “mentirosa”, “sinvergüenza” y “mamarracha”. Pero esta abogada cordobesa no se quedó en esta confesión ya que relató a Jorge Javier Vázquez cómo era su vida de lujos con cuatro casas en Los Ángeles, Nueva York y Suiza, su colección de bolsos Hermés y cómo su último marido fue un asesor de Donald Trump. Nueva estrella de Telecinco Pero Patricia no ha tenido esa única participación en el programa. Sálvame ha visto un filón en esta cordobesa y no ha querido desaprovechar las “suculentas noticias” que tiene que dar sobre su vida personal. Así que la abogada acudía este miércoles al programa de Jorge Javier y soltaba dos grandes bombas: había tenido algo más que amistad con dos hombres muy conocidos del mundo de la televisión: Mario Picazo y Al Bano. Donoso se subía al pulpillo enfundada en un abrigo de piel y anunciaba que había tenido una aventura con el presentador del tiempo de Telecinco. Pero la cosa no quedaba ahí y daba más detalles como que habían “yacido sobre la mesa que después todos los espectadores de España veían en sus casas”, explicaba. Un “affaire” con Al Bano Patricia Donoso no terminaba ahí sus confesiones y tiene otra “víctima”: el cantante Al Bano. La abogada no quería ponerle etiqueta a la relación pero sí explicó que duró los tres años que vivió en Italia. “Hasta hoy seguimos siendo amigos” explicaba Patricia que criticaba que “la oportunidad de volver a acostarme con él me la acabáis de chafar”. Donoso no tenía más que buenas palabras para el cantante italiano al que califica como “romántico” y como un “hombre maravilloso”. Kiko Hernández abundaba en la relación de Donoso con Al Bano y le preguntaba por qué acabó esta relación intermitente: “Había una crisis muy grande con mi matrimonio y había decidido irme a Italia, yo estaba jugando a tres bandas (...). Estábamos en ese roneo, decidí irme a Suiza y conocí a mi marido”.