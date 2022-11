La reaparición de Raquel Mosquera en el 'Deluxe' comenzó con un momento de mucha tensión. La viuda de Pedro Carrasco estuvo a punto de no sentarse en el plató de Telecinco tras tener un enfrentamiento con Jimmy Giménez-Arnau, amigo del boxeador, mientras explicaba por qué lo había vetado en su entrevista.

"De repente, veo en el documental que sale diciendo unas cosas hacia mí que no están bien. Sobre todo, cuando dice que es amigo de Pedro. En los 10 años en los que Pedro y yo estuvimos juntos, que yo sepa, no se tomó ni un café con él. De hecho, supuestamente, dijo de él que era homosexual antes de nuestra relación", explicó Mosquera.

Las palabras de la peluquera provocaron la indignación de Giménez Arnau, que rápidamente negó que hubiese dicho eso desde la sala VIP en la que se encontraba. De hecho, llegó a insultarla en pleno directo, recibiendo un pequeño toque por parte de Carmen Borrego para que se moderase: "Pero bueno... Jorge, eso es mentira. Esta es una cerda".

"Eso no lo voy a permitir. O lo retira o me voy. Me ha faltado el respeto. Si tienes lo que hay que tener, que se llama cojones, ven aquí hasta esta mujer que tienes ovarios y me pides perdón. Si no, no hay programa", exigió Mosquera, amenazando con dejar sin entrevista al 'Deluxe'.