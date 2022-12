Este miércoles ‘La Resistencia’ ha tenido como invitado de excepción a El Langui. El actor y rapero español acudió al programa de David Broncano para presentar su último trabajo discográfico llamado ‘Espasticidad’.

La espasticidad es una enfermedad del sistema nervioso y que provoca que los músculos estén tensos y rígidos, lo que provoca dificultad al andar o mover los brazos y las manos, entre otros síntomas. Tal y como explicaba El Langui es una síntoma que sufren personas con patologías comunes como la parálisis cerebral, íctus o esclerosis múltiple. “Te mantiene los músculos con rigidez, tensos, agarrotados y las extremidades se empiezan a deformar”, detallaba en cantante. “No nos deja actuar como al resto de los mortales, hijos de la gran puta, que tenéis mucha suerte”, decía.

"La espasticidad te genera una jodienda que no te deja funcionar como el resto de mortales. Tenéis mucha suerte. La espasticidad no tiene cura, te acompaña toda la vida" @Langui_Oficial



Aquí estamos siempre a la broma, pero es importante que lleguen con claridad estos mensajes pic.twitter.com/254Rn8GIpC — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de diciembre de 2022

Durante la entrevista con Broncano, el rapero le contó que ahora vive en San Pedro de Alcántara, en Málaga, donde tiene un bar, La tasca de El Langui, en el que destacan sus mesas cuyas patas son la singular forma de las piernas del cantante hacia dentro. “Hago lo mismo que hacía en Madrid pero no me como tres cuartos de hora de tráfico. Se vive bien, buen clima y buena gente”, explicaba en el formato de Movistar +.

La importancia del fisioterapeuta

El Langui le narró a Broncano cómo conoció a Nacho, un fisioterapeuta neurológico de Majadahonda (Madrid) que le descubrió que “se puede estar mejor”. “Iba en moto y había veces que las manos no me llegaban al volante. Hay veces que pensabas mira El Langui, ¡qué fiera!, pero yo voy haciendo una fuerza tremenda”, narraba entre risas.

Con la espasticidad “tienes dolores y la primera sesión que me di con Nacho vi que iba suelto, que podía estirar la mano perfectamente. Ese día tenía concierto y vi que me movía con una agilidad y una soltura…”, contaba a lo que el presentador, en tono jocoso preguntaba “¿alguien puso una queja de eh, yo he venido a ver a El Langui y está aquí Abraham Mateo?”.

La espasticidad no tiene cura y el rapero explicaba que debe tratarse con un fisioterapeuta especializado en Neurología para trabajar en soltar los músculos para que no pierdan ese rango.

Qué labor hacen los fisios con gente que tiene espasticidad, literal que cambian vidas. @Langui_Oficial pic.twitter.com/6vC6wopZ82 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de diciembre de 2022

El tweet más polémico de El Langui

El rapero también estuvo en boca de todos tras el partido de España y Marruecos, donde el combinado nacional cayó eliminado del Mundial de Qatar tras perder en la tanda de penaltis. “Es fácil hablar desde el sofá pero creo que yo tiro penaltis con más ímpetu y soltura” escribía en la red del pajarito donde también añadía “mucha #espasticidad a la hora de tirar penaltis”.

Mucha #espasticidad a la hora de tirar penaltis — Langui_Oficial® (@Langui_Oficial) 6 de diciembre de 2022

Y es que los jugadores de la selección no anotaron ninguna de las tres penas máximas que pudieron lanzar.