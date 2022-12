TVE emitió este lunes la segunda entrega de 'Masterchef Navidad', la serie de especiales en los que el programa reúne a varios famosos que ya habían participado en la versión 'Celebrity' del formato. Al final de la noche, Bibiana Fernández tuvo que abandonar las cocinas tras ser expulsada por los jueces a causa de un error que causó estupefacción pero, sobre todo, muchas risas.

La actriz, que tuvo que elaborar un tronco de chocolate, no lo tuvo nada fácil a la hora de sacar adelante el postre. A pesar de las dificultades que se encontró por el camino, acabó presentando un plato muy apetecible a simple vista. Sin embargo, no se imaginaba que había cometido un fallo que le iba a costar la expulsión.

"Eso tiene el molde", murmuró Florentino Fernández desde la grada mientras Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz se disponían a valorar el plato de Bibiana. Los jueces y la propia aspirante se dieron cuenta de que no había extraído el molde justo después de cortar el tronco de chocolate: "¿Qué es esto? ¡Es el molde de silicona!".

"Esto sería lo bueno y esto es el molde de silicona", explicó Jordi ante una Bibiana que reaccionó con humor a su insólito fallo. "¿Sabes lo que pasa? Que yo soy muy aficionada a la silicona, nunca he tenido nada en contra. ¡Siempre he estado a favor de la silicona! Desde hace años hemos sido compañeras de viaje", aseguró entre las risas y los aplausos de sus compañeros.

"Me gustaría haber visto cómo hubiera quedado si se hubiese quitado el molde para poder juzgarlo", confesó Pepe, que a pesar de todo, reconoció que no estaba mal de sabor: "Es verdad que, con todo el caos que has hecho, no está malo". "Me he llevado un chasco, pero es que si lo llegas a desmoldar, no habrías presentado nada", recalcó Jordi. "Eso no lo sabes. Serás cocinero, pero adivino no", bromeó Bibiana.

Finalmente, la colaboradora acabó siendo expulsada por los jueces. "Vine con la misma alegría con la que me voy. Os quiero dar las gracias por todo lo que me regalais cuando vengo", admitió Bibiana, que se tomó con humor el hecho de que su participación llegara a su fin: "Con molde es muy difícil presentar un plato y que no te eliminen, sería un milagro".