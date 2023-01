Pesadilla en la cocina es la versión española de Kitchen Nightmares, el formato de éxito internacional que lanzó a la fama mundial al cocinero británico Gordon Ramsey en 2004 y que Warner Bros. ITVP España produce para La Sexta. Aquí, ha sido Alberto Chicote quien ha cocinado y popularizado el programa que ha tenido adaptaciones en más de 20 países.

Actualmente, la cadena de Atresmedia emite la octava temporada, después de más de dos años de su última entrega por la pandemia de covid.

Y coincidiendo con esa vuelta, Pablo Cabezali, uno de los 'youtubers' de cocina más conocidos de nuestro país, realiza una 'tournée' por los restaurantes y bares a los que ha ayudado Chicote. En un vídeo publicado en el canal de Cabezali Cenando con Pablo el último día del 2022, explica cómo está ahora el restaurante 'La Madrina', situado en el barrio madrileño de Villaverde. La Sexta emitió el programa del restaurante de comida latina en febrero de 2020, antes de la pandemia.

La carta, sin usar

Cabezali explica, para empezar, que el restaurante jamás ha usado la carta que Chicote hizo para ellos. Y Bea, hija de Mónica -la dueña del negocio- asegura que fue la productora la que se puso en contacto con ellos para abordar una reforma del negocio. "Yo tenía pánico. Yo no quería hacerlo", ha afirmado. Bea explica que fue su madre la que dijo que sí, porque el local estaba limpio y la comida muy rica.

De hecho, a Chicote le gustó la comida de 'La Madrina'. Y "no fue un programa de estos que meten la mano en la campana y saca grasa o encuentra cosas en mal estado", según cuenta Cabezali.

La hija de la dueña ha desvelado, además, cómo fueron las grabaciones y ha explicado que Chicote no suele estar durante todo el programa. "Ten en cuenta que él no está durante todo el programa. No está durante toda la grabación. Viene durante un determinado tiempo y es como aparece y ahora me dices tú cómo tengo que hacer yo mi trabajo u opinas tú de cómo llevo mi negocio pero si has venido media hora y es plan 'pero este de qué va'", ha explicado Bea.

Además, Mónica, la dueña, ha explicado que el programa ha contactado con ella para volver. "Le he dicho que sí, que me lo digan con tiempo y lo vamos a hacer".

Una década en antena

A lo largo de sus diez años de vida, ‘Pesadilla en la cocina’ ha recorrido toda la geografía española, en un intenso viaje desde Barcelona a Galicia, pasando por el archipiélago canario o la ciudad autónoma de Melilla, entre otras.

En todas sus paradas, ya hayan sido pequeñas aldeas, pueblos pintorescos o grandes ciudades, el programa ha visitado restaurantes con todo tipo de ofertas gastronómicas, desde aquellos que ofrecían la comida típica de la región en la que se encontraban, tales como tabernas andaluzas, restaurantes extremeños o posadas gallegas, a los que se decantaban por una carta más internacional, con los locales de comida brasileña, hindú o tailandesa.