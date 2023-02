En plena polémica por la ley del 'solo sí es sí', Irene Montero visitó durante la noche del miércoles los estudios de Mediaset en Fuencarral. La ministra de Igualdad acudió a 'Informativos Telecinco' para responder a las preguntas de Pedro Piqueras, que durante la entrevista utilizó un adjetivo que dio mucho que hablar en redes sociales.

Después de que el presentador le preguntara sobre si se arrepiente de haber llamado "fascistas y machistas" a los jueces, la de Unidas Podemos respondió tajantemente: "Nunca lo he hecho". "No encontrará unas declaraciones públicas mías diciendo eso. He dicho que hay sesgos machistas en la justicia y eso no lo digo yo, lo dice el comité federal de Naciones Unidas", defendió.

"¿De verdad es tan difícil de entender que hay resistencias a creer a las víctimas en un país en el que solo el 8% de las mujeres denuncian las violencias sexuales que sufren y los motivos que dan para no denunciar es que no van a ser creídas o que quizás no es para tanto?", expuso la ministra.

Más adelante, el presentador de 'Informativos Telecinco' puso sobre la mesa la reforma de la ley del 'solo sí es sí': "El presidente del Gobierno quiere que se haga esta semana con acuerdo con Unidas Podemos, o van a tirar por su lado con una proposición de ley para sacarla adelante, ¿no?".

"En estos tres años creo que he demostrado que tengo firmeza en lo que creo que es la defensa de los avances feministas. Lo he hecho con la Ley Trans, lo he hecho con la Ley del Aborto y también para defender el consentimiento".

"No contemplo otro escenario que no sea el acuerdo, para eso estoy trabajando", respondió Montero, interrumpida en ese instante por Piqueras para hacer una valoración que fue muy criticada en las redes: "Pero tiene usted fama de obcecada, ministra, de no ceder". "Sí, y cosas peores", respondió la entrevistada para, seguidamente, defender que "en estos tres años creo que he demostrado que tengo firmeza en la defensa del núcleo de los avances feministas". "Lo he hecho con la ley trans, con la ley del aborto y para defender el consentimiento", afirmó.