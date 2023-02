Diego Armando Maradona pasará a la historia por ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su fallecimiento en 2020 no ha hecho sino acrecentar su fama y las imágenes de sus goles se han convertido en las más vistas. Su leyenda en Argentina es de todos conocida pero también lo es su gusto por las mujeres.

Maradona tuvo cinco hijos reconocidos con cuatro mujeres distintas aunque algunas fuentes afirman que el número de vástagos que tuvo el astro argentino es de 11.

Pero es ahora cuando ‘Sálvame’ tras un cebo bien elaborado explica que va a abrir una bomba en el mundo del corazón y no es otra que la supuesta amante que a principios de los años 80 tuvo ‘El Pelusa’. Una conocidísima presentadora y cantante de nuestro país que, de haberse dado a conocer este ‘affaire’ hubiera acaparado las portadas de las revistas de medio mundo. Esta mujer no es otra que Ana García Obregón.

El programa de Telecinco muestra una conversación telefónica con Omar Suárez, un amigo íntimo de Maradona en la que explica que “no se qué había salido una vez uan publicidad o algo de ella y me dijo, mira no sabes lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba”. El amigo confirma así un supuesto amor entre el futbolista y la presentadora y ponía en boca de Maradona: “Uf no sabes lo que era esta mujer, tremenda. Me quedó siempre por la belleza de la mujer, rubia, bien elegante”.

Pipi Estrada lo confirma

Pero no se queda ahí la bomba de ‘Sálvame’ y es que el periodista deportivo Pipi Estrada también confirmaba este romance y afirmaba que el futbolista siempre decía que tenía a Ana en la cabeza como fantasía. Es más, la llegada de ‘El Pelusa’ a España iba acompañada del deseo de conocer a tres famosas, una de ellas Ana Obregón, y las otras dos nos han sido reveladas por el programa a pesar de que Pipi sí ha dado sus nombres.

“Ana va a Barcelona y se encuentra. Núñez le regala un Porsche a Maradona y él le dice que pruebe el coche, le da la llaves y ella se pega una hostia y se lo jode”, es otra de las anécdotas que narra Estrada. Por último, añade: “Se probaron, culminó el deseo, culminó la fantasía”.

Por último, ‘Sálvame’ rescata un mail que enviaron al programa ‘Aquí hay tomate’, de la misma cadena, en el año 2009 en el que una persona anónima explica que ha visto salir a Maradona y Obregón de una discoteca de Barcelona y marcharse en el mismo coche.