La situación de supuesto acoso que Marta Riesco está experimentando es insoportable, según señala la reportera en sus redes sociales. La famosa periodista e influencer ha sido objeto de ataques despiadados por parte de sus detractores en las redes sociales, tal y como ella misma ha mostrado. Ante esto, ha tomado la decisión de denunciar el asunto a la Policía.

El año pasado, Marta saltó a la fama cuando se hizo público su romance con Antonio David Flores. Algunos creen que ella fue la causa de la separación entre él y su esposa, Olga Moreno, aunque este extremo nunca ha sido confirmado por ninguno de los protagonistas. Desde entonces, la pareja ha compartido muchas fotos juntos mostrando su amor. Además, Marta ha tratado de acercarse a los hijos de Antonio David, pero parece que Rocío Flores no está muy interesada en hacerlo público en las redes sociales pese a que las dos eran amigas cuando no se conocía el romance de su padre con Marta.

En los últimos días, la situación ha empeorado notablemente, como se puede ver en sus redes sociales. Marta ha compartido un audio en el que un acosador la amenaza con desprestigiarla y arruinar su trabajo. La reportera ha denunciado a este individuo en varias ocasiones, pero parece que sigue acosándola. Además, ha llegado a escribir mensajes pidiendo que despidan a Marta y difundiendo mentiras sobre ella. "Empezó a atacarme hace cosa de un año, porque dice que está contra la violencia y el maltrato y un montón de cosas y yo no sé qué tengo que ver ahí pero toda su frustración y toda su mala leche va contra mí", ha explicado.

Marta está muy afectada por este acoso y se pregunta cuánto más debe soportar antes de que la policía haga algo al respecto. El acosador ha cruzado muchas líneas y ha contactado con sus jefes y empresas asociadas, lo que es preocupante. La reportera teme por su seguridad y por la de sus seres queridos. "Yo me pregunto qué es lo que tiene que ocurrir para que tengan que detener a este persona. Me pregunto si me tiene que hacer algo a mí para que luego nos llevemos las manos a la cabeza para decir que esta gente de Instagram hasta donde llegan", ha afirmado.

En definitiva, la situación de acoso que está sufriendo Marta Riesco es intolerable. Ha denunciado a su acosador, pero sigue siendo víctima de ataques despiadados en las redes sociales. Es importante que se tomen medidas para proteger a las personas de este tipo de comportamiento. El acoso no tiene cabida en ninguna parte de nuestra sociedad y es necesario que se erradique por completo.