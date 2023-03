La gala de los Premios Oscar se celebró la pasada madrugada con una alfombra color champagne por la que pasaron las distintas estrellas del mundo del cine. Una de las protagonistas, con especial importancia en España, fue Ana de Armas, nominada a Mejor actriz por su papel de Marilyn Monroe en 'Blonde'. Sin embargo, la actriz no consiguió alzarse con la codiciada estatuilla.

La intérprete cubana tuvo que responder a una pregunta que no le sentó nada bien. Este lamentable momento tuvo protagonista al periodista Axel Kuschevatzky, quien tuvo la oportunidad de entrevistarla: "La gente no sabe el esfuerzo que te tomó todo este viaje. Vivir durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer".

Ana de Armas no dudó en desviar la mirada ante lo que acababa de presenciar. Pero el periodista no dudó en repetirle la consideración, que poco le sirvió ante su tajante respuesta: "Yo no viví en ningún sillón", contestó la actriz, ante lo que el reportero al fin pudo entender su desconcierto y reconducir la entrevista que sin duda se ha hecho viral en redes.

Ya con la pregunta aclarada, Ana de Armas relató las dificultades que le ha supuesto llegar a la fama y el reconocimiento mundial, explicando que han sido muchos años de sacrificio, aunque se mostró orgullosa de los frutos conseguidos.

Con el tenso momento aclarado, las redes no han dudado en criticar la desacertada formulación de la pregunta.