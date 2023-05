Los colaboradores de 'Sálvame' continúan alzando la voz en protesta por la inminente desaparición del programa de Telecinco. Durante la tarde de ayer llegó el turno de Chelo García-Cortés, que pronunció un discurso contra Mediaset por la cancelación del longevo formato de La fábrica de la tele. Mirando a cámara, la colaboradora arremetió contra la nueva directiva del grupo por su mediática decisión.

Después de que algunos compañeros cuestionaran que no se hubiera pronunciado sobre el final del programa, Chelo por fin se decidió a hablar alto y claro. "Considero que es una de las mayores aberraciones empresariales suspender un programa como Sálvame", comenzó diciendo: "No sé los alegatos que han hecho mis compañeros, pero sí sé lo que me dice la gente por la calle".

En su discurso, la periodista se dirigió a las altas esferas de la empresa para hacerles llegar el malestar de la audiencia por la cancelación: "Estáis tan equivocados... El público no solo nos quiere, sino que nos está dando cada día más audiencia".

"No sé si iremos al Congreso, no sé si iremos a la Comunidad de Madrid... ¿Pero sabéis una cosa? No sabéis lo que es televisión. ¡Esto es televisión!", sentenció Chelo al tiempo que el plató arrancaba a aplaudir sus palabras.

La tertuliana no se quedó ahí y apoyó una idea de Kiko Matamoros: "Quiero deciros algo más a los que suspendéis nuestro programa el 23 de junio (...) ¡Todos al autobús a recorrer España entera!".