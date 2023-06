'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Esta semana el programa ha juntado a Daniela (21 años) y Vicente (23). La soltera ha comentado que le gusta mucho hacer planes: "Me gusta mucho salir. Soy muy activa, me gustaría que la otra persona también lo fuese". La joven ha asegurado que aunque cree que "los europeos son más guapos (…) un latino tiene más labia y me gusta más".

Al conocer a su cita, Vicente ha tenido buena impresión: "Me parece muy guapa físicamente, con una linda sonrisa". Por otro lado, a Daniela también le ha parecido muy guapo, pero no ha tenido buenas vibras: "Tiene una actitud de patán porque es muy guapo".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que tienen bastantes cosas en común. Aun así, la soltera ha seguido criticando su comportamiento: "Que no pueda parar de tocarse el pelo es una de las cosas que me hace pensar que está demasiado preocupado por su imagen. Me hace preguntar... ¿será que este chico no es idiota?".

El chico se ha sentido bien durante la cena y le ha gustado la pretendienta: "Me atrae, tanto de personalidad como físico. Siento que si comparto tiempo con ella se me va a pasar rápido". A lo largo de la cita, Vicente ha conseguido cambiar de opinión a Daniela: "Al principio pensé que iba a ser un patán y luego vi que estaba equivocada", ha confesado.

En el reservado, la pareja ha dado rienda suelta y se han dado un morreo. "Él empezó a tocarme pierna y vi que yo también podía tocarle. Hemos estado bien. Me gustó", ha dicho la soltera. "Se me hizo corto. Cuando uno está pasando bien algo, quiere que se siga extendiendo", ha comentado el comensal.

En la decisión final, ambos han asegurado que quieren tener una segunda cita y seguir conociéndose, ya que se han parecido interesantes y quieren ver para dónde va la relación.